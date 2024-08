- La prospettiva di Schweizerer: le finanze non dettano la qualità dell'istruzione.

In Renania-Palatinato, il Ministro-Presidente, Alexander Schweitzer del SPD, ha garantito una distribuzione equa e mirata dei fondi del programma Startchancen per le scuole per rafforzare l'istruzione per i bambini e i teenager in difficoltà finanziarie. Schweitzer ha dichiarato a Magonza durante il lancio del programma: "L'istruzione di un bambino non dovrebbe dipendere dalla ricchezza dei suoi genitori". Ha assicurato che questi fondi non saranno distribuiti a casaccio, ma piuttosto alle aree con la maggiore svantaggio strutturale.

Più di 200 scuole in Renania-Palatinato trarranno beneficio dal programma Startchancen, con entrambi i governi federale e statale che contribuiscono finanziariamente. Il programma stanzia circa 100 milioni di euro all'anno per i prossimi dieci anni nel Renania-Palatinato. Le scuole possono utilizzare questi fondi per acquisire maggiori competenze, creare team multiprofessionali e creare ambienti di apprendimento più adatti.

Tra le 200 scuole che partecipano al programma, sparse in tutti i distretti e le città del Renania-Palatinato, ci sono 120 scuole elementari, 46 scuole secondarie di primo grado, 12 scuole professionali, 11 scuole secondarie di primo grado integrate, 8 scuole secondarie di primo grado con istruzione professionale superiore, 2 scuole elementari e secondarie e 1 scuola elementare e secondaria di primo grado con una alta concentrazione di bambini e teenager in difficoltà.

Schweitzer ha sottolineato che le scuole non possono affrontare da sole tutte le esigenze e risolvere i problemi in un ambiente sempre più complesso. Questa è una responsabilità collettiva della società nel suo insieme. Il programma Startchancen serve come piattaforma per questa cooperazione. "Si estende intenzionalmente oltre la scuola e comprende l'ambiente sociale, come la famiglia, i club e le istituzioni", ha aggiunto Schweitzer.

Il programma Startchancen si concentra sull'istruzione per livellare il campo di gioco per gli studenti in difficoltà finanziarie, assicurando che le loro opportunità non siano limitate dal loro background finanziario, come dichiarato dal Ministro-Presidente Schweitzer. Inoltre, le scuole che partecipano al programma possono utilizzare i fondi assegnati per migliorare i loro metodi di insegnamento e gli ambienti di apprendimento, offrendo così un'istruzione più completa.

