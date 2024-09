- La prospettiva di Merz sulla K-Question: Evitiamo una ripetizione del 2021

Il capo della CDU, Friedrich Merz, ha riconosciuto la necessità di collaborare con la CSU per presentare un fronte unito per la candidatura alla guida dell'Unione per il cancellierato. Merz ha dichiarato in un comizio elettorale della CDU a Kremmen, nel Brandeburgo: "Markus Söder e io presenteremo una proposta congiunta", alludendo alla cosiddetta "questione K". Söder e Merz sono consapevoli che il 2021 non deve ripetersi. "Se il 2021 si ripete, allora abbiamo già iniziato il nostro viaggio verso la sconfitta alle prossime elezioni federali".

In una aspra lotta per il potere, Söder (allora capo della CSU) ha perso la candidatura alla guida dell'Unione per il cancellierato prima delle elezioni federali del 2021 a favore di Armin Laschet, allora capo della CDU. La cancellieria è poi andata al politico dell'SPD Olaf Scholz.

Le prossime elezioni federali sono previste per il 28 settembre 2025. Merz e Söder hanno deciso di fare una chiamata congiunta per la candidatura al cancellierato in autunno.

La decisione di Merz e Söder di candidarsi congiuntamente per la candidatura al cancellierato in autunno è una risposta diretta alle loro esperienze passate, in particolare alla perdita della candidatura nel 2021. Il capo della CDU, Merz, sottolinea l'importanza di un fronte unito per la candidatura dell'Unione alla cancellieria nelle prossime elezioni federali.

