- La prospettiva di Khedira sulla sua temporanea partenza da Goshen: "Una catastrofe"

L'uscita inaspettata del calciatore tedesco Robin Gosens il giorno della partita ha causato un gran trambusto al 1. FC Union Berlin. Come ha dichiarato il capitano Rani Khedira su DAZN, "È un vero disastro". La decisione di trasferirlo all'ACF Fiorentina nella Serie A italiana è stata comunicata all'improvviso prima della partita casalinga contro il FC St. Pauli (1-0), nelle ultime ore della finestra di trasferimento tedesca.

"Ricordate, siamo atleti, ma siamo anche esseri umani", ha implorato Khedira. Gosens era visibilmente turbato, "sul punto di piangere", "completamente sconvolto". Secondo Khedira, sembrava deciso a rimanere con la squadra a pranzo, promettendo addirittura di giocare nella partita. Ma due ore dopo, dopo il suo sonnellino, è arrivata la notizia che sarebbe partito comunque.

"Una situazione dannatamente difficile per la squadra"

Da un punto di vista temporale, questo non era ideale. "Se devi fare una cosa del genere il giorno della partita, lo trovo strano", ha detto Khedira. "O lo fai dopo la partita, o chiaramente prima della partita. Ma non il giorno della partita stessa. È già abbastanza difficile per una squadra".

Non è stato fino a pochi minuti prima della partita contro il neopromosso St. Pauli che la notizia dell'addio di Gosens è stata resa pubblica dal direttore generale Horst Heldt. "Fino alle 16:10, ero convinto che Robin avrebbe giocato oggi. Poi è arrivata la notizia e abbiamo dovuto agire di conseguenza", ha spiegato la sequenza degli eventi nel pomeriggio di venerdì.

"È stata una giornata assurda", ha detto l'allenatore Bo Svensson, "cedere un giocatore tre ore e mezzo prima del calcio d'inizio. 'Certo, puoi dire, sono professionisti, devono farci i conti'. Ma dover cambiare il piano di gioco 'in meno di un minuto', quello, amico mio, non è facile".

"Questo improvviso cambiamento di situazione ci ha messo in un'altra situazione difficile." "La partenza di Gosens è stata inaspettata, un altro colpo per la squadra in un momento cruciale."

Leggi anche: