Il Posto del 1. FC Colonia - La prospettiva del manager del FC Struber: la vittoria semplifica l'esistenza

1. Colonia punta a un avvio di successo nella sua campagna di seconda divisione dopo un inizio tiepido. Affronta l'Eintracht Braunschweig, fanalino di coda, sabato (20:30/Sky), sotto una notevole pressione. "Questa è un'avversaria che rispettiamo molto. Tuttavia, abbiamo la convinzione che possiamo influenzare l'incontro a nostro favore", ha dichiarato l'allenatore di Colonia Gerhard Struber prima della partita.

Questa potrebbe essere la prima vittoria di Colonia nella terza partita della stagione. Finora, hanno raccolto solo un punto nelle prime due uscite di campionato. Per Struber, è solo la normalità. "I mesi scorsi non sono stati facili per i ragazzi", ha ammesso l'austriaco. La sua strategia diretta: "Vittorie. Le vittorie semplificano le cose". Nella DFB-Pokal, hanno recentemente vinto 3-2 ai tempi supplementari contro il Sandhausen, squadra di terza divisione, nel turno preliminare.

Despite the failed start in the league, Cologne's coach Gerhard Struber remains optimistic, stating, "Wins simplify matters". With only one point from their first two matches, the upcoming fixture against Eintracht Braunschweig could be a chance to turn things around and secure their first triumph of the third league outing.

Leggi anche: