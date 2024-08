La proprietà di una casa per danesi e italiani più conveniente

Il sogno di possedere una casa è a malapena realizzabile per molti tedeschi. Come uno studio di Deloitte mostra, ancora di più deve essere pagato per le proprie quattro mura in Austria. Particolarmente accessibili sono le proprietà per i danesi e gli italiani.

In confronto all'Europa, la Germania è un posto costoso per gli acquirenti di appartamenti. In media, un nuovo appartamento costa 4.700 euro al metro quadro, secondo uno studio della società di consulenza Deloitte. Solo l'Austria è più cara, mentre è più economica in 21 altri paesi.

In termini di reddito medio, un appartamento di 70 metri quadrati è il più economico in Danimarca: a un prezzo di vendita di poco inferiore a 3.000 euro al metro quadro, i danesi devono pagare solo 4,7 stipendi annuali per esso.

Secondo Deloitte, le proprietà sono anche molto economiche in Italia, con circa cinque stipendi annuali necessari per l'acquisto. Il prezzo di vendita per un nuovo appartamento in Italia è diminuito del 11% a circa 2.100 euro al metro quadro lo scorso anno. Anche a Roma, sette stipendi annuali sono sufficienti per l'acquisto.

Se si guarda solo ai prezzi assoluti, i nuovi appartamenti sono anche economici in Grecia (circa 1.500 euro al metro quadro), Croazia, Slovenia (2.600), o Spagna (2.800), così come in Romania (1.500), Polonia (2.200) e Ungheria (2.600). Tuttavia, quando si tratta di sapere se i locali possono permettersi di acquistare un appartamento, il quadro è diverso: in Francia, sono necessari in media dieci stipendi annuali, e in Repubblica Ceca addirittura 13.

Gli affittuari pagano 34 euro al metro quadro a Londra

Parigi è di gran lunga la più cara tra le 68 città europee studiate, con 14.900 euro al metro quadro - seguita da Monaco con 10.900 euro. Il prezzo medio a Parigi è quindi quattro volte la media francese. A Monaco, il premio sulla media tedesca è del 232%.

Tuttavia, secondo Deloitte, Londra è la città più cara per gli affittuari, con quasi 34 euro al metro quadro, seguita da Dublino, Parigi e Barcellona (30 euro). Monaco si trova nella fascia medio-alta, con quasi 21 euro al metro quadro.

In confronto, i canoni di affitto per nuovi appartamenti sono relativamente economici a Torino: i proprietari chiedono in media solo 7,30 euro al metro quadro lì. Meno di 9 euro sono richiesti per i nuovi affitti in alcune città greche, romene, bulgare, ungheresi e ceche. Tuttavia, i nuovi appartamenti in affitto a Sofia, Varna e Burgas, in Bulgaria, sono diventati tra il 67 e il 126% più cari lo scorso anno.

