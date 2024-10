La proposta di rimborso per i lavoratori della Germania orientale

Migliaia di Mozambicani hanno lavorato come lavoratori temporanei in Germania Est in passato. Purtroppo, molti di loro non hanno ancora ricevuto il loro giusto salario, poiché il governo della Germania Est ha trattenuto una parte dei loro guadagni per coprire i debiti del Mozambico. Ora, Evelyn Zupke, la Commissaria per le Vittime del Parlamento tedesco, sta chiedendo riparazioni per questi sopravvissuti.

In una dichiarazione a Berlino, Zupke ha affermato: "Si tratta di un'ingiustizia che ha origine dal suolo tedesco. È stato il regime della Germania Est a ingannare deliberatamente le persone, a privarle dei loro diritti e a sfruttarle. Stiamo parlando di individui segnati per tutta la vita dalla dittatura della Germania Est". La Germania, ha suggerito Zupke, deve riconoscere questa responsabilità storica. L'obiettivo è far sì che il Parlamento tedesco riconosca questa ingiustizia e finanzi un programma di riparazioni dal bilancio federale per i circa 10.000 sopravvissuti.

"Si tratterebbe di un pagamento forfettario", ha detto Zupke.

Le singole rivendicazioni salariali diventano impraticabili dopo più di tre decenni. Zupke non ha rivelato una somma specifica. Michael Windfuhr, membro dell'Istituto tedesco per i diritti umani, ha suggerito un importo di 50 milioni di euro. I vittime dovrebbero ricevere tra 4.000 e 6.000 euro ciascuno, in base alla gravità dell'ingiustizia subita. Windfuhr ha sostenuto: "Conta il gesto".

"Mi sento truffato da entrambe le nazioni"

La Germania Est ha arruolato lavoratori dal Mozambico allora comunista e da altri 'stati fratelli' socialisti alla fine degli anni '70 per far fronte alla carenza di manodopera all'interno della Germania Est. Erano stati promessi formazione e salari. Tuttavia, molti sono stati assegnati a settori impegnativi come le miniere a cielo aperto o l'industria della carne. Hanno ricevuto solo una parte dei salari promessi, poiché il governo della Germania Est ha trattenuto la parte restante per saldare i debiti della Germania Est con il Mozambico.

Molti dei colpiti sono tornati a casa in Mozambico nel 1990 a mani vuote. "Mi sento ancora truffato da entrambe le nazioni", ha detto l'ex lavoratore a contratto del Mozambico David Mocou, che ha lavorato nelle miniere a cielo aperto di Hoyerswerda dal 1979 al 1991. Nel 1991 ha subito attacchi razzisti e ha lasciato la Germania per il Mozambico senza il suo salario. Non ha ricevuto neanche le pensioni, ha dichiarato alla conferenza stampa.

Il pagamento forfettario non è arrivato ai beneficiari

"Abbiamo lavorato fianco a fianco con i nostri colleghi tedeschi nella miniera a cielo aperto per 12 ore al giorno", ha sottolineato Mocou. "Poi abbiamo scoperto che i nostri guadagni venivano utilizzati per coprire i debiti dello stato senza il nostro consenso". Non è arrivato alcun aiuto dal governo del Mozambico: "Se chiediamo aiuto, arrivano con una pistola e fanno quello che vogliono", ha detto Mocou. "Imploriamo il popolo tedesco per l'aiuto".

Dopo la riunificazione, nel 1993, la Germania Ovest ha trasferito circa 75 milioni di marchi tedeschi (circa 38,4 milioni di euro) allo stato del Mozambico come pagamento forfettario per i servizi dei lavoratori a contratto. Tuttavia, la maggior parte di questo denaro non è arrivata ai beneficiari. "Una grande parte è finita nella palude di uno stato corrotto", ha dichiarato l'avvocato delle vittime Zupke. "La maggior parte dei colpiti non ha visto alcun beneficio".

La Commissione ha chiesto riparazioni dal Parlamento tedesco, riconoscendo la responsabilità storica della Germania nell'esplo

