La proposta di finanziamento del governo del presidente Mike Johnson sta affrontando delle sfide, con almeno 6 avversari repubblicani che hanno espresso il loro dissenso.

Almeno sei rappresentanti repubblicani alla Camera hanno espresso il loro dissenso rispetto al piano di Johnson per combinare un controverso disegno di legge che proibisce i non cittadini dal votare nelle elezioni USA con una risoluzione di finanziamento a sei mesi per il governo. Questo livello di opposizione repubblicana è sufficiente per impedire che il piano di Johnson passi a causa della stretta maggioranza che i repubblicani detengono alla Camera, nonché alla mancanza di supporto da parte dei democratici.

I rappresentanti Greg Steube della Florida, Cory Mills della Florida, Jim Banks dell'Indiana, Tim Burchett del Tennessee, Thomas Massie del Kentucky e Matt Rosendale del Montana hanno tutti dichiarato pubblicamente la loro disapprovazione per questo piano, noto come risoluzione continuativa o CR, e che dovrebbe essere votato questo mercoledì.

Steube ha dichiarato a CNN: "Non ho mai votato per un CR e non ho intenzione di farlo in futuro".

Mills ha rivelato lunedì di aver detto alla leadership repubblicana della Camera: "Sarò un no".

Banks e Burchett hanno entrambi confermato a CNN di opporsi al piano di Johnson.

Mentre Massie e Rosendale hanno entrambi pubblicato dichiarazioni in cui esprimono la loro opposizione alla proposta di Johnson.

Dopo che i deputati repubblicani hanno espresso la loro opposizione, Johnson è sembrato meno ottimista riguardo alle possibilità di approvazione del suo piano, dicendo a CNN lunedì sera: "Vedremo" quando verrà votato mercoledì.

"Avremo alcune altre conversazioni stasera", ha aggiunto Johnson. "Sono molto fiducioso del principio di ciò che stiamo facendo e speriamo che passi".

Johnson aveva un atteggiamento diverso solo poche ore prima.

"Vediamo se hanno il coraggio di dire al popolo americano che vogliono che gli illegali votino in queste elezioni", ha detto Johnson a CNN riguardo al Senato lunedì mattina.

Interrogato ulteriormente, Johnson ha ribadito: "Non c'è posizione di riserva. Questa è una lotta giusta".

Durante un incontro privato con la sua squadra di leadership lunedì, Johnson è stato ancora più diretto.

"Ha reso molto chiaro che questo è il piano, questo è ciò che faremo, non accetterà nient'altro", ha detto la rappresentante repubblicana Lisa McClain del Michigan riguardo alla posizione di Johnson durante l'incontro. "Questa è la sua linea di confine".

La fiducia di Johnson nel far passare il controverso disegno di legge e la risoluzione di finanziamento del governo sembra essere diminuita dopo che i rappresentanti repubblicani hanno espresso la loro opposizione, dicendo: "Vedremo" quando verrà votato. Massie e Rosendale, tra gli altri, hanno espresso pubblicamente la loro disapprovazione per la proposta di Johnson, rendendo la politica intorno a questo problema sempre più complessa.

