- La proposta di direttiva deve ancora ottenere l'approvazione unanime della Commissione.

Robin Gosens sembra destinato a lasciare l'FC Union Berlin nella Bundesliga dopo una sola stagione. Il 30enne non è incluso nella lista della squadra per la partita casalinga contro il FC St. Pauli, portando l'allenatore Bo Svensson a commentare, "Non è difficile immaginare che possa succedere qualcosa se non è nella rosa", durante un'intervista su DAZN prima della partita. Si vocifera che l'ACF Fiorentina, della Serie A italiana, stia cercando di riacquistare il nazionale tedesco prima della scadenza del mercato delle trasferte.

Svensson ha aggiunto: "Non si può pretendere che tutto vada liscio quando si organizza una partita di venerdì sera all'ultimo giorno della finestra di mercato". Si vocifera da tempo che Gosens e la sua famiglia vogliano tornare in Italia, poiché ha giocato per l'Atalanta Bergamo e l'Inter Milan tra il 2017 e il 2023. In passato, il FC Torino sembrava essere la destinazione più probabile.

Gosens ha partecipato alla sessione di allenamento pre-partita. Secondo le fonti, ha sostenuto le visite mediche a Berlino dopo la sessione per accelerare il suo trasferimento prima della chiusura della finestra.

