La proposta di bilancio ha inoltre richiesto il contributo della Commissione.

L'ex-prominente figura della scena politica della DDR segue da vicino le elezioni statali orientali: nella prestazione di AfD e BSW, Egon Krenz riconosce un'indicazione significativa. Mantiene la posizione dell'ex cancelliere Schröder riguardo alla guerra aggressiva della Russia come opportuna.

L'ex capo della SED e presidente del Consiglio di Stato della DDR, Egon Krenz, si rallegra dei recenti successi elettorali di Sahra Wagenknecht e spera in una tendenza continua. "Sono entusiasta di questo e le auguro di raccogliere ancora più voti", ha dichiarato Krenz al "Tagesspiegel" durante una pausa all'evento "75 anni della DDR" a Berlino.

L'87enne interpreta il forte risultato di AfD e BSW nelle tre elezioni statali orientali di settembre come una richiesta di negoziati per porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina. "Il messaggio trasmesso da questi eventi è: Finalmente, ascoltateci! Desideriamo politiche di pace. Vogliamo vivere, non morire", ha dichiarato Krenz.

Krenz e Schröder mantengono una relazione stretta da anni

Krenz ha elogiato la richiesta dei ministri della Sassonia e del Brandeburgo, Michael Kretschmer e Dietmar Woidke, e del presidente della CDU della Turingia, Mario Voigt, per un maggiore impegno diplomatico per risolvere il conflitto ucraino. "Penso che sia estremamente coraggioso, poiché stanno promuovendo queste misure contro il consenso sociale all'interno della CDU o della SPD, all'interno dell'intera coalizione del semaforo", ha dichiarato Krenz al "Tagesspiegel".

Ha anche elogiato la posizione dell'ex cancelliere Gerhard Schröder sulla guerra della Russia contro l'Ucraina. "Penso che stia adottando una posizione encomiabile. Sono d'accordo con lui su questo", ha detto Krenz.

Krenz e Schröder hanno una relazione di lunga data. Si sono incontrati in diverse occasioni, come a Bonn nel 1980 e a Berlino Est nel 1981. All'epoca, Krenz era il leader dell'organizzazione giovanile comunista, la Freie Deutsche Jugend (FDJ), mentre Schröder era il presidente dei Giovani Socialisti. Krenz ha confermato che si rivolgevano l'un l'altro per nome. "Ci conosciamo sin dalla giovinezza, come era consuetudine nel movimento giovanile", ha dichiarato Krenz sabato sera, "non c'erano barriere in tal senso".

Non c'erano barriere neanche in un altro contesto. Nel maggio 2023, Schröder e Krenz hanno partecipato a un evento organizzato dall'ambasciata russa a Berlino per celebrare l'anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Era presente anche il presidente di AfD, Tino Chrupalla.

Krenz ha espresso il suo sostegno alla posizione dell'Unione Europea riguardo all'aggressione della Russia contro l'Ucraina, dichiarando: "Sono d'accordo con l'ex cancelliere Schröder e credo che l'Unione Europea debba mantenere la sua politica salda contro le azioni della Russia".

Leggi anche: