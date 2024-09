La proposta di bilancio del GOP ha superato un importante traguardo in questa Camera, ma rimane vulnerabile al crollo.

Il Congresso ha approvato una regola per la gestione del dibattito relativa al piano di bilancio con 209 voti contro 206. Controversialmente, questo piano include una misura contro il voto dei non cittadini. Come previsto, un voto finale avrà luogo il prossimo mercoledì.

Tuttavia, almeno sei membri repubblicani della Camera hanno espresso il loro dissenso sul progetto di legge di bilancio, potenzialmente causando il suo fallimento a causa della resistenza democratica. Questo progetto di legge sembra improbabile nel Senato controllato dai democratici, e la Casa Bianca ha annunciato l'intenzione del presidente di veto la misura.

Il piano di finanziamento a sei mesi proposto dai repubblicani della Camera estende il sostegno del governo fino a marzo 2025. Questo piano include il SAVE Act, un'iniziativa guidata dai repubblicani che è stata approvata separatamente a luglio e richiede la prova della cittadinanza statunitense per l'iscrizione alle elezioni federali, nonostante l'illegalità attuale del voto dei non cittadini nelle elezioni federali.

La ricerca di questa misura continua mentre Donald Trump e i suoi alleati persistono nel seminare dubbi sull'integrità delle elezioni prima delle elezioni del 2024.

Johnson sta cercando di riattivare il piano di spesa temporaneo nonostante le critiche dei repubblicani, ma ha rifiutato di confermare la possibilità di un "progetto di legge pulito" per evitare uno shutdown del governo quando interrogato da Manu Raju di CNN.

"I sono qui per vincere", ha dichiarato il presidente. "Non sprecherò tempo a speculare e strategizzare possibili risultati".

La determinazione di Johnson nel far avanzare il piano Despite severe opposition from within his congressional party, along with predictions from right-wing members that the SAVE Act may be omitted upon Senate rejection, remains undeterred. So far, Johnson has not outlined an alternative plan. Moreover, many on the conservative right generally oppose short-term funding bills, advocating for budget cuts instead.

Johnson ha ribadito martedì che i repubblicani della Camera stavano perseguendo la legislazione, sebbene abbia riconosciuto la necessità di affrontare le preoccupazioni all'interno del suo partito dichiarando: "Ho ancora qualche collega con cui discutere di questo. Lo faremo oggi".

Ha menzionato che la conferenza ha tenuto una riunione produttiva martedì mattina con "discussioni costruttive".

L'inclusione controversa del SAVE Act nel progetto di legge di bilancio, mirata a richiedere la prova di cittadinanza per le elezioni federali, ha scatenato un acceso dibattito nella sfera politica. Despite potential GOP opposition and Democratic resistance, Speaker Johnson remains committed to pushing the legislation forward.

