- La proposta desiderata dall'Unione dal ministro Behrens: ritenuta impraticabile

Dopo l'incontro a livello elevato, la Ministro dell'Interno del Basso Sassonia Daniela Behrens, che ha rappresentato l'SPD come co-presidente della Conferenza dei Presidenti dei Ministri per il Basso Sassonia, ritiene che siano necessarie ulteriori discussioni tra il governo federale e gli stati. Vede la proposta del governo federale per una nuova strategia contro gli ingressi illeciti come un possibile metodo per ridurre le opportunità e le motivazioni per ulteriori viaggi da altri paesi dell'UE verso la Germania. Tuttavia, sottolinea l'importanza di intense discussioni e attuazione per questo piano, che richiede ulteriori negoziati tra il governo federale e gli stati.

Riguardo alla mancanza di consenso dell'Unione, Behrens ha espresso delusione, dicendo: "Mi dispiace che l'Unione sembra aver predisposto i colloqui per il fallimento fin dall'inizio". L'insistenza dell'Unione sul respingimento ai confini è stata trovata "pratica".

Secondo fonti governative, la Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (anch'essa dell'SPD) ha suggerito che in futuro la polizia federale dovrebbe verificare, in caso di ingresso illegale e richiesta di asilo, se un altro paese dell'UE è responsabile per il processo di asilo e interrogare il cittadino straniero. I dati di identificazione Eurodac potrebbero essere utilizzati a tale scopo. Se ci sono disponibili centri di detenzione, la polizia federale potrebbe quindi richiedere la detenzione per rischio di fuga presso il tribunale competente.

Successivamente, l'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati potrebbe avviare una procedura accelerata per il rimpatrio da parte del paese responsabile secondo le regole di Dublino. Se la detenzione non è un'opzione, una assegnazione fissa e un obbligo di residenza dovrebbero servire come alternativa.

L'SPD, rappresentato dalla Ministro dell'Interno del Basso Sassonia Daniela Behrens alla Conferenza dei Presidenti dei Ministri, condivide il sentimento di Behrens secondo cui sono necessarie intense discussioni con il governo federale per attuare la proposta del governo federale, che involve l'utilizzo di una nuova strategia per ridurre le opportunità e le motivazioni per gli ingressi illeciti da altri paesi dell'UE. Nonostante la Ministro dell'Interno federale dell'SPD Nancy Faeser abbia suggerito l'utilizzo dei dati di identificazione Eurodac per verificare la responsabilità per i processi di asilo in altri paesi dell'UE, l'SPD nel suo insieme potrebbe ancora prioritizzare estese

