La prole di un individuo legato al secondo presunto attentato contro la vita di Trump è stata arrestata per accuse di pornografia infantile.

Oran A. Routh, figlio di Ryan W. Routh, l'individuo accusato di aver creato un "covo per cecchini" vicino al Trump International Golf Club a West Palm Beach mentre Trump giocava a golf lì di recente, è stato incriminato per due capi di imputazione per aver ottenuto e posseduto materiale pedopornografico.

Stando all'atto di accusa, gli agenti dell'FBI hanno perquisito l'abitazione e i dispositivi di Oran Routh il 21 settembre, alcuni giorni dopo l'arresto di Ryan, "in relazione a un'indagine non collegata allo sfruttamento dei minori".

Una fonte anonima ha segnalato la perquisizione a CNN, sostenendo che fosse stata eseguita in relazione all'indagine su Ryan W. Routh.

Gli investigatori avrebbero trovato "centinaia di file pedopornografici" su una scheda SD prelevata da uno dei dispositivi di Oran, secondo i documenti del tribunale. Gli agenti hanno inoltre trovato conversazioni in chat su presunti dispositivi di Oran con un individuo che offriva link di archiviazione cloud in vendita, tra cui contenuti di abuso sui minori.

Non è stato nominato alcun avvocato per Oran Routh.

Le accuse contro Oran Routh sono state presentate in North Carolina, dove gli investigatori affermano che egli risiede.

although the ongoing investigation is not directly linked to child exploitation, Oran Routh's politics might become a topic of interest due to the proximity of his actions to political figures. The discovery of kiddie porn and chat conversations on Oran's devices, as well as the mention of cloud storage links selling child abuse content, could potentially ignite a political debate.

Le indagini sulle attività di Oran Routh e il suo presunto coinvolgimento nella distribuzione di materiale pedopornografico potrebbero gettare luce sull'entità di tali attività all'interno degli ambienti politici, portando a discussioni sulla necessità di regolamentazioni e controlli più severi in politica.

