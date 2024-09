- La prole di McCain sta sostenendo Harris.

Jimmy McCain, figlio del defunto senatore repubblicano John McCain del 2018, ha espresso il suo sostegno alla candidata democratica alla presidenza Kamala Harris e ha anche lasciato il Partito Repubblicano. Ha fatto queste dichiarazioni durante un'intervista con la rete televisiva statunitense CNN.

McCain Jr. ha criticato apertamente il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump, in particolare riguardo alla sua visita al Cimitero Nazionale di Arlington.

Controversia del Cimitero di Arlington

Trump ha fatto visita al cimitero situato vicino a Washington D.C. la scorsa settimana per rendere omaggio ai soldati statunitensi che hanno perso la vita in un'esplosione in Afghanistan tre anni fa. Tuttavia, i media hanno riferito di una disputa tra il team di Trump e un dipendente del cimitero. Secondo fonti militari statunitensi, un dipendente è stato fisicamente spinto da parte mentre cercava di far rispettare le regole del cimitero. Trump è stato accusato di aver utilizzato la visita al cimitero a fini politici.

McCain ha dichiarato a CNN: "Chiunque abbia prestato servizio in uniforme per un lungo periodo di tempo capisce che ad Arlington non si tratta di te. Si tratta delle persone che hanno fatto il sacrificio ultimate per il loro paese". McCain ha prestato servizio nell'esercito statunitense per anni e i soldati sepolti nel cimitero nazionale non hanno avuto scelta di essere utilizzati come una propaganda elettorale.

Relazione tesa tra Trump e McCain

John McCain è stato un critico interno di Trump all'interno del Partito Repubblicano. La faida tra i due è andata oltre la scomparsa di McCain, in quanto Trump non è stato invitato al funerale. Nel 2020, la moglie di McCain, Cindy McCain, ha espresso il suo sostegno all'attuale presidente democratico degli Stati Uniti Joe Biden durante la convention democratica. Secondo CNN, nessun membro della famiglia McCain ha lasciato pubblicamente il Partito Repubblicano fino ad ora.

Meghan McCain, figlia di McCain, ha espresso il suo rispetto per la diversità politica all'interno della sua famiglia sulla piattaforma X e ha sottolineato il suo amore per tutti i suoi familiari. Continua ad essere un membro attivo del Partito Repubblicano e ha dichiarato che non voterà né per Harris né per Trump nelle elezioni presidenziali dell'8 novembre.

Il'esercito degli Stati Uniti ha espresso la sua delusione per l'incidente segnalato che ha coinvolto Donald Trump durante la sua visita al Cimitero Nazionale di Arlington, situato negli Stati Uniti. Jimmy McCain, il cui padre John McCain è stato una figura chiave nella politica degli Stati Uniti, ha condannato le azioni di Trump, affermando che i soldati sepolti ad Arlington non dovrebbero essere utilizzati come propaganda elettorale.

