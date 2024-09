La prole di John McCAin sta sostenendo Harris.

Jimmy McCain, figlio di John McCain, ha recentemente rotto i legami con il Partito Repubblicano e ha dichiarato il suo sostegno alla candidata democratica alla presidenza Kamala Harris. In un'intervista a CNN, ha discusso delle sue ragioni, che ruotano principalmente attorno alla sua disapprovazione delle azioni di Donald Trump. In particolare, Jimmy ha criticato la visita di Trump al Cimitero Nazionale di Arlington, dove è stato accusato di sfruttare l'occasione per scopi politici.

Trump, che ha deposto una corona di fiori al cimitero in tributo ai soldati statunitensi uccisi in un attacco suicida in Afghanistan, avrebbe avuto un conflitto con un dipendente del cimitero durante la cerimonia. Il militare ha dichiarato che un membro dello staff è stato spinto bruscamente da parte mentre faceva rispettare le regole del cimitero. L'uso di Trump dell'evento a scopo di campagna è stato ampiamente criticato.

Jimmy McCain, ex militare statunitense, ha espresso il suo punto di vista su CNN, dicendo: "Chiunque serva per un lungo periodo capisce che Arlington non è questione personale. È per quelli che hanno fatto il sacrificio estremo per il loro paese". Ha notato che i soldati sepolti nel cimitero nazionale non possono acconsentire a essere usati come sfondo per la campagna.

La lunga faida di McCain con Trump

John McCain, noto veterano della Guerra del Vietnam e senatore dell'Arizona per molti anni, è stato un politico repubblicano di spicco e influente fino alla sua morte. Era anche uno dei critici più importanti di Trump all'interno del partito, il loro rapporto caratterizzato da un profondo disprezzo. Nonostante la morte di McCain, Trump non è stato invitato al suo funerale. Nel 2020, la moglie di McCain, Cindy, si è presentata alla convention democratica, sostenendo il presidente Joe Biden. Finora, nessun altro membro della famiglia McCain ha abbandonato pubblicamente il Partito Repubblicano.

Meghan McCain, figlia di John, ha espresso il suo affetto per i membri della sua famiglia con opinioni politiche diverse sui social media, dicendo: "Ho un profondo rispetto per le opinioni politiche diverse tra i membri della mia famiglia e li amo tutti". È rimasta fedele alle sue radici repubblicane e non ha intenzione di votare per Kamala Harris o Donald Trump alle elezioni presidenziali del 5 novembre.

