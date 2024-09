La prole di Diddy sta dissipando idee sbagliate.

Traduzione:

Dopo l'arresto di Sean "Diddy" Combs con l'accusa di stupro, prostituzione illegale, traffico di esseri umani e promozione della prostituzione, sono circolate numerose voci, tra cui speculazioni sul suo coinvolgimento nella morte della sua ex ragazza Kim Porter. Ora, i suoi tre figli, Christian (26), i gemelli Jazz e D'Lila (19), figli di Diddy, e il figlio di Porter, Quincy Brown (33), nato da una relazione precedente, hanno deciso di parlare di queste voci.

Di fronte a numerose voci infondate e dolorose riguardanti la loro relazione e la morte prematura di Porter nel 2018, hanno pubblicato una dichiarazione su Instagram, affermando: "Non possiamo più restare in silenzio".

La prima voce che vogliono smentire è quella che sostiene che Porter abbia scritto un libro rivelatore. In precedenza, alcuni media avevano riferito dell'esistenza di un manoscritto intitolato "Kim's Lost Words: A Journey for Justice, From the Other Side", apparentemente scritto da Porter e inviato al produttore Chris Todd prima della sua morte.

"Nostra madre non ha scritto un libro", hanno dichiarato senza mezzi termini. "Chiunque affermi di avere un manoscritto sta solo danneggiando la propria reputazione. Sia chiaro che chiunque si spaccia per amico di nostra madre o della nostra famiglia non è veramente un amico".

Perché questo presunto manoscritto è apparso ora?

L'emergere di questo presunto manoscritto coincide con le recenti rivelazioni su Diddy. Con Diddy attualmente accusato di stupro, prostituzione illegale, traffico di esseri umani e promozione della prostituzione, è emersa una teoria del complotto che suggerisce che la morte di Porter non sia stata accidentale, ma un omicidio. Questa teoria ha preso piede quando l'ex ragazzo di Porter e padre di Quincy Brown, il rapper Albert Joseph Brown, noto come Al B. Sure!, ha propagato questa idea, insinuando che la copertura era stata progettata per nascondere le attività passate di Diddy.

Tuttavia, i figli di Porter respingono questa teoria, affermando: "Aunque hemos luchado por comprender por qué nos fue arrebatada tan prematuramente, la causa de su muerte ha sido establecida hace mucho tiempo. No hubo ninguna actividad criminal involucrada".

I risultati dell'autopsia forniscono chiarezza

Porter è morta improvvisamente il 15 novembre 2018 dopo aver sofferto di sintomi influenzali per diversi giorni. L'autopsia ha successivamente rivelato che Porter era morta a causa di complicazioni da pneumonia lobare. Il presunto manoscritto può essere acquistato online per 25 dollari, con l'autore indicato come Jamal T. Millwood, uno pseudonimo che alcuni teorici del complotto credono sia stato utilizzato dal defunto rapper Tupac Shakur, che credono sia ancora vivo.

La loro dichiarazione si conclude con una supplica commovente: "Siamo profondamente addolorati che il momento più doloroso di nostra madre sia stato trasformato in uno spettacolo. Nostra madre dovrebbe essere ricordata come la donna meravigliosa, forte, amorevole e gentile che era. La sua memoria non dovrebbe essere macchiata da queste teorie del complotto orribili".

Diddy rimane in custodia. Il tribunale ha rifiutato due volte di concedergli la libertà su cauzione a causa della gravità delle accuse e un'udienza preliminare è fissata per il 9 ottobre.

Nel frattempo, sono circolate voci secondo cui Diddy sarebbe segretamente gay e avrebbe ordinato l'omicidio di Tupac nel 1996. Questa affermazione circola da anni. Secondo una registrazione di un'interrogatorio della polizia del 2008, l'uomo che si presume abbia ordinato l'omicidio, Duane "Keefe D" Davis, avrebbe affermato che Diddy aveva promesso di pagarlo per l'omicidio, ma non lo aveva fatto successivamente. Diddy nega queste accuse.

Mentre circolano queste voci, alcune persone hanno sollevato la questione del presunto harassment sessuale all'interno del circolo di Diddy. Tuttavia, è importante sottolineare che queste sono solo accuse e Diddy non è stato accusato di alcun crimine legato al harassment sessuale.

Di fronte a queste voci, è importante sottolineare che tutti gli individui hanno il diritto di essere trattati con dignità e rispetto, indipendentemente dalla loro fama o status. Qualsiasi forma di harassment sessuale è inaccettabile e deve essere affrontata di conseguenza.

Leggi anche: