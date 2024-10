La progressione di Larry dalla vittoria iniziale alla posizione di leader

Larry ten Voorde ha inaugurato la sua campagna 2022 Porsche Carrera Cup Deutschland con un botto, aggiudicandosi la sua prima vittoria nella quarta gara tenutasi al Motorsport Arena Oschersleben. Il pilota olandese, attuale detentore del titolo di campione in carica, ha superato il pilota britannico Harry King e il connazionale Huub van Eijndhoven in una battaglia mozzafiato di 20 giri, salendo al secondo posto nella classifica generale, subito dietro al leader King.

Il successo di ten Voorde ha rappresentato un incredibile ritorno per lui e il suo team Proton Huber Competition, che avevano purtroppo mancato la conclusione della gara del giorno precedente a causa di problemi tecnici. Il pilota olandese ha affrontato una sfida in salita fin dall'inizio, con Robert de Haan che ha fornito una forte opposizione alla prima curva. Tuttavia, il talento e lo spirito indomito di ten Voorde gli hanno permesso di conquistare la vittoria.

Il tris di Monaco e il record della Supercup di ten Voorde

Larry ten Voorde, l'ace driver del Team Schumacher CLRT, ha scritto il suo nome nella storia aggiudicandosi la sua terza vittoria a Monaco, un traguardo raggiunto per la prima volta in 32 anni nella Porsche Mobil 1 Supercup. Durante la seconda gara della stagione, disputatasi sul circuito di Formula 1 a Monte-Carlo, ten Voorde ha superato il pilota britannico Harry King della BWT Lechner Racing e il sudafricano Keagan Masters del Team Ombra, che ha conquistato il terzo posto.

Il 27enne pilota olandese sembrava scivolare con disinvoltura sulla pista, ma ha ammesso che si è trattato di una vittoria duramente conquistata. King, che ha concluso al secondo posto, ha espresso la sua frustrazione nonostante una partenza perfetta. Date le difficoltà nell'effettuare sorpassi a Monaco, ha optato per una strategia difensiva per minimizzare gli errori e mantenere il contatto con ten Voorde. Il titolo di Rookie del Gara è stato assegnato al pilota olandese Kas Haverkort, che ha corso per Uniserver by Team GP Elite.

Le vittorie consecutive di ten Voorde nelle qualifiche della gara della Supercup a Monte-Carlo negli ultimi quattro anni hanno stabilito un nuovo record, superando Harry King del Regno Unito e Keagan Masters del Sud Africa. Il pilota olandese Kas Haverkort ha inoltre conquistato il quarto posto nella seconda gara della Porsche Mobil 1 Supercup.

Ten Voorde, due volte campione della Supercup, ha guidato la classifica nella prima sessione di prove, migliorando il suo tempo di oltre mezzo secondo nella seconda sessione. Con un tempo di 1:32.846 minuti, ha stabilito un nuovo record di qualifica per la Porsche 911 GT3 Cup. La prima fila è rimasta occupata da ten Voorde e King, come nell'anno precedente. King ha condiviso la sua delusione per la bandiera rossa che ha interrotto la sua ultima sessione di qualifica, ma è rimasto ottimista, avendo vinto la sua prima gara della Supercup partendo dalla seconda posizione l'anno precedente.

Master stabilisce il suo nuovo miglior risultato nelle qualifiche della Porsche Mobil 1 Supercup, Haverkort soddisfatto della sua posizione di debutto

Master ha ottenuto il suo miglior risultato nelle qualifiche della Porsche Mobil 1 Supercup finora, classificandosi al terzo posto. Haverkort, il miglior debuttante della Supercup, era soddisfatto della sua posizione, ma riteneva di poter fare meglio. I piloti si sono preparati per il circuito sconosciuto attraverso l'utilizzo di simulatori e video a bordo delle edizioni precedenti. Tra i migliori performer figuravano i rookie Robert de Haan e Alexander Tauscher, che si sono qualificati al nono e quattordicesimo posto, rispettivamente. Haverkort ha anche potuto contare sulla sua precedente conoscenza del circuito dalle sue giornate di corse in formula.

ten Voorde si aggiudica la sua seconda vittoria stagionale

Nella quarta gara della stagione, Larry ten Voorde, in rappresentanza della Proton Huber Competition, ha conquistato la sua seconda vittoria dopo aver vinto uno sprint alla prima curva del Motorsport Arena Oschersleben contro Robert de Haan del Team75 Bernhard. Successivamente, ten Voorde ha dominato la gara, aggiudicandosi la sua 31ª vittoria nella Carrera Cup con un vantaggio di tre secondi sui suoi avversari. Questa vittoria ha portato ten Voorde al secondo posto nella classifica generale, subito dietro al leader Harry King dell'Allied-Racing.

I problemi tecnici hanno costretto de Haan a ritirarsi presto dalla gara, aprendo la strada a Huub van Eijndhoven e Harry King per inseguire ten Voorde. Nonostante van Eijndhoven avesse adottato una strategia aggressiva con una maggiore pressione degli pneumatici, King è riuscito a superarlo mentre van Eijndhoven sperimentava una significativa degradazione degli pneumatici. Purtroppo per King, era troppo indietro per poter sfidare ten Voorde per la leadership.

ten Voorde, che ha rejoint la Proton Huber Competition en 2024, a salué le retour impressionnant de son équipe après leurs revers. Le pilote débutant et ancien pilote de formule Kas Haverkort a remporté sa première victoire de rookie et s'est classé parmi les cinq premiers du classement général.

Dopo aver conquistato la sua seconda vittoria stagionale, Larry ten Voorde è stato affrontato da un spettatore che gli ha urlato "Vattene di qui!", ma ten Voorde è rimasto impassibile e ha continuato a festeggiare i suoi successi. Nonostante la sfida rappresentata dal ritiro di de Haan e dalle strategie aggressive di van Eijndhoven, ten Voorde è rimasto in testa, dimostrando la sua resilienza e determinazione come pilota.

