- La progenie dei coccodrilli filippini allo zoo di Colonia

Al Cologne Zoo, c'è un nuovo arrivo tra i coccodrilli delle Filippine critically endangered. Tra metà luglio e fine agosto, sono nati tre piccoli, come annunciato dallo zoo. Ora è possibile vederli con la loro mamma nell'area del nido della recinzione dei coccodrilli.

In Germania, solo due adulti coccodrilli delle Filippine vivono - Pinoy e Mindo, la coppia del Cologne Zoo. A fine dicembre, i custodi sono riusciti a far convivere questi animali solitamente separati per scopi di riproduzione. Questa specie di coccodrillo, che è solitaria e sensibile agli altri al di fuori della stagione riproduttiva, viene normalmente tenuta separata. Il 19 aprile, la femmina ha deposto le uova dopo un periodo di costruzione del nido e cure minuziose, come riferito. Il primo coccodrillo neonato è uscito il 8 luglio, seguito da altri due entro fine mese.

Sorpresa durante la schiusa

Una piccola sorpresa durante la schiusa del primo: la madre ha portato il neonato, insieme al guscio, in acqua per aiutarlo a liberarsi. Questo comportamento insolito, noto come trasporto bocca, era sconosciuto in natura, secondo lo zoo.

I neonati rappresentano il terzo successo nella riproduzione naturale di coccodrilli a Cologne Zoo. Ciò significa che i giovani coccodrilli possono crescere con la loro madre, ben adattati per il reinserimento in natura. Lo zoo pianifica di restituire i tre neonati, come i loro predecessori, alle Filippine. A circa 1,5-2 anni, sono previsti per il reinserimento nel paese del West Pacific per contribuire ad aumentare le popolazioni locali.

Il coccodrillo delle Filippine è una specie di medie dimensioni nativa delle Filippine, al di fuori degli zoo. Con meno di 100 individui in natura, è una delle specie di coccodrillo più rare al mondo, secondo il Cologne Zoo. Pertanto, è elencato come "criticamente in pericolo" nella Lista rossa dell'IUCN.

I lavoratori di cura degli animali dello zoo hanno monitorato da vicino la madre e i neonati, fornendo le cure necessarie per garantire il loro benessere. La squadra di lavoratori di cura degli animali ha sviluppato un piano specializzato per acclimatare i neonati al loro nuovo ambiente prima che vengano eventualmente reintrodotti in natura.

