La produzione manifatturiera è leggermente aumentata a giugno

La produzione manifatturiera nel settore manifatturiero è leggermente aumentata a giugno: è cresciuta del 1.4% su base mensile, corretti per stagionalità e calendario, come comunicato dall'Ufficio federale di statistica di Wiesbaden mercoledì. Tuttavia, nella meno volatile comparazione trimestrale da aprile a giugno, è stata del 1.3% inferiore rispetto al primo trimestre di quest'anno. In maggio, è invece diminuita bruscamente - l'ufficio statistico ha ora rivisto il valore al ribasso a -3.1%.

Il tasso di crescita della produzione manifatturiera su base mensile è stato del 1.4%, ma ha mostrato un calo del 1.3% rispetto al primo trimestre di quest'anno. Nonostante la figura positiva su base mensile, la percentuale di calo nella produzione dal Q1 al Q2 è degna di nota.

