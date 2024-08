La produzione industriale è leggermente aumentata a giugno

Il positivo sviluppo della produzione nel settore manifatturiero in giugno è principalmente dovuto a un aumento del 7,5 percento nel settore automotive, come riportato dall'ufficio statistico. Qui, la produzione aveva registrato una diminuzione del 9,9 percento in maggio. La produzione di attrezzature elettriche è aumentata in modo significativo del 5,2 percento. Al contrario, la produzione nel settore alimentare è diminuita del 5,3 percento.

Nelle industrie ad alta intensità energetica, la produzione è cresciuta del 1,4 percento in giugno e ha anche registrato un aumento nel confronto trimestrale: era del 1,3 percento più alta nel secondo trimestre rispetto al primo trimestre.

Il Ministero federale dell'Economia ha spiegato: "Anche se i dati sulla produzione sono migliorati di recente, le aspettative deboli del settore manifatturiero indicano un'economia industriale ancora debole". Pertanto, non è attualmente prevedibile una ripresa economica ampia, anche alla luce dei ancora bassi afflussi di ordini dall'estero.

Gli ordini per le aziende industriali tedesche sono aumentati a giugno per la prima volta in sei mesi, secondo i dati resi noti martedì. Gli ordini interni sono aumentati in modo significativo di circa il nove percento, mentre gli ordini esteri sono aumentati solo dell'0,4 percento.

Il miglioramento dei dati sulla produzione in alcuni settori non indica necessariamente una ripresa economica ampia, poiché altri settori, come quello alimentare, continuano a lottare con le diminuzioni. Inoltre, mentre gli ordini per le aziende industriali tedesche sono leggermente migliorati, la debole crescita degli ordini esteri suggerisce che 'altri' fattori internazionali potrebbero ancora ostacolare una ripresa economica completa.

