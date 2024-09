- La produzione di zucchero è ripresa con la barbabietola nella fabbrica di Aklamer.

A Anklam, è iniziata la stagione di lavorazione annuale della barbabietola da zucchero. Il primo carico di barbabietole da zucchero consegnato oggi ha dato il via alla cosiddetta "campagna della barbabietola", come confermato dal portavoce della fabbrica. Appartenente alla olandese Cosun Beet Company (CBC), questa fabbrica produce diversi prodotti, come melassa, zucchero e biocarburanti.

Le stime precedenti suggerivano un rendimento per acro di barbabietole leggermente inferiore durante il raccolto trial di agosto rispetto all'anno precedente. Tuttavia, la fabbrica si aspetta un contenuto di zucchero più elevato nelle barbabietole a causa della recente abbondanza di sole. Anche se questo è vantaggioso, la prolungata siccità potrebbe causare problemi, poiché la regione non ha ricevuto pioggia da tempo. Questa situazione potrebbe rendere il raccolto più complesso.

La fabbrica di Anklam, che fa parte della olandese Cosun Beet Company (CBC), si concentra anche su pratiche agricole oltre alla lavorazione della barbabietola da zucchero, come la ricerca di metodi migliorati per la coltivazione del frumento e dell'orzo in agricoltura. A causa della prolungata siccità, gli agricoltori locali devono gestire con cura i loro raccolti per garantire che mantengano il contenuto di zucchero desiderato nelle loro barbabietole da zucchero, evitando qualsiasi impatto negativo sulla resa complessiva dell'agricoltura.

Leggi anche: