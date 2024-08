La produzione di carne in Germania è nuovamente aumentata nel primo semestre di quest'anno

La produzione di carne in Germania è aumentata nel primo semestre di quest'anno. Gli abbattimenti hanno prodotto 3,4 milioni di tonnellate di carne, in aumento dell'1,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo le stime preliminari pubblicate dall'Ufficio federale di statistica di Wiesbaden mercoledì. Per la prima volta dal 2016, sono stati macellati più maiali, con una quantità aumentata del 1,1% a 2,1 milioni di tonnellate.

In totale, tra gennaio e giugno sono stati macellati circa 22 milioni di maiali, 1,5 milioni di bovini e circa 344 milioni di polli, tacchini e anatre in Germania. La carne di maiale ha rappresentato la quota più grande della carne prodotta in Germania, pari al 62%. La carne di pollame era al 23% e il manzo al 14,6%.

La produzione di carne in Germania ha raggiunto il suo picco nel 2016. Negli anni successivi, i valori sono leggermente diminuiti, con un calo significativo del 8,1% nel 2022. Lo scorso anno, la produzione di carne è diminuita del 4% ancora una volta. I principali motivi sono i cambiamenti nelle abitudini alimentari, l'aumento della consapevolezza della salute e dell'ambiente e le alternative vegetali alla carne.

L'aumento percentuale della produzione di carne dal primo semestre dell'anno scorso a quest'anno è stato dell'1,3%.

