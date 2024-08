- La produzione di carne è in fiamme - 360.000 euro di danni

In un grande stabilimento di lavorazione della carne a Haren (distretto di Emsland), è divampato un incendio notturno in attrezzature tecniche. L'incendio in tre armadi di controllo ha causato danni alla proprietà di circa €360.000, secondo la polizia. Tutti i dipendenti, che erano presenti durante la notte, sono stati evacuati illesi. Non c'erano animali vivi nella struttura di produzione.

Secondo la polizia, l'incendio non si è propagato all'edificio. Tuttavia, poiché la produzione è stata interrotta, le perdite economiche potrebbero ultimately essere più elevate.

