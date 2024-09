La procedura di richiesta di asilo supera i 8 mesi.

Inizialmente, l'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf) è riuscito a concludere le procedure di asilo in media in sei mesi nel 2022. Tuttavia, nel 2024 si è verificato un notevole aumento dei tempi di elaborazione. Tuttavia, l'ufficio dimostra la capacità di accelerare certi aspetti in modo significativo.

Secondo i dati ottenuti dall'on. Clara Bünger del Partito di Sinistra, la valutazione di una domanda di asilo ora richiede circa 8,2 mesi nell'anno in corso 2024, indicando un ritmo più lento in Germania rispetto alla media del 2023 di 6,8 mesi. Le informazioni rilasciate dal Ministero federale dell'Interno sono disponibili attraverso la Rete editoriale Germania (RND). I dati forniti si riferiscono fino alla fine di agosto.

Le procedure che hanno portato al rigetto di una domanda di asilo come "completamente infondata" si sono concluse leggermente più velocemente, in 6,2 mesi. Sono stati registrati tempi più rapidi nelle procedure di Dublin, in cui viene valutato se un paese dell'UE è responsabile per le procedure di asilo, tenendo conto del fatto che hanno richiesto protezione in quel paese in primo luogo. Queste procedure superano le procedure di asilo normali in velocità. Hanno raggiunto una media di 2,9 mesi dall'inizio di gennaio fino alla fine di agosto, rispetto alla media di 3 mesi del 2023.

Le procedure pianificate per l'elaborazione accelerata delle domande di asilo da paesi con un tasso di riconoscimento inferiore al 5% sono state sorprendentemente più rapide. Queste procedure accelerate sono state implementate per i richiedenti asilo dalla Georgia, dalla Moldavia e dai Balcani occidentali a partire da dicembre 2023, nonché per quelli dal Marocco, dall'Algeria e dalla Tunisia a partire da marzo 2024.

L'Ufficio federale si prefigge di concludere queste procedure accelerate in meno di tre settimane. Questo obiettivo è stato raggiunto nel 72% dei casi per i richiedenti asilo dalla Georgia, dalla Moldavia e dai Balcani occidentali, mentre il 58% dei casi è stato completato per quelli dal Marocco, dall'Algeria e dalla Tunisia.

"Le procedure di asilo rapide sono vantaggiose per i richiedenti asilo, in quanto ottengono principalmente uno status di protezione", ha dichiarato Clara Bünger a RND. "Tuttavia, questo non dovrebbe compromettere la qualità e la correttezza", ha sottolineato. "Ho serie preoccupazioni sul fatto che i rifugiati provenienti da paesi con tassi di riconoscimento più bassi ricevano una considerazione inadeguata a causa della pressione politica. Non dovrebbero esserci decisioni affrettate senza opportunità di consultazione appropriate", ha messo in guardia.

