- La probabilità di incendi boschivi aumenta.

Il Dipartimento Forestale dell'Assia emette un avviso riguardo al rischio aumentato di incendi boschivi nelle foreste dell'Assia. Il clima persistente secco e le temperature elevate stanno contribuendo a questo rischio elevato.

Secondo i dati meteorologici, c'è un rischio moderato di incendi boschivi diffuso in tutta l'Assia, ma in alcune aree del Sud dell'Assia il rischio è ancora più alto e temporaneo. Anche se non è probabile una pioggia a grande scala, eventuali temporali in arrivo potrebbero temporaneamente alleviare la situazione, come suggerito dalle previsioni.

Data la maggior parte del tempo umido registrato in primavera e fino ad ora quest'estate, il rischio di incendi boschivi in Assia è stato relativamente basso quest'anno, secondo il dipartimento. Tuttavia, questo rischio sta attualmente aumentando, in particolare nelle aree di foreste morte. Si consiglia ai trekker e agli atleti di esercitare maggiore cautela. I fuochi aperti dovrebbero essere accesi solo nei punti barbecue designati. È essenziale evitare che le scintille volino e spegnere qualsiasi fuoco prima di lasciare l'area del barbecue. Gli incendi boschivi possono anche originare da sigarette gettate con noncuranza dalle finestre dei veicoli.

Secondo i dati dell'anno scorso, si sono verificati un totale di 52 incendi boschivi in Assia, che hanno interessato un'area di circa 20,5 ettari. L'estate eccezionalmente secca del 2022 si è rivelata la stagione degli incendi boschivi più intensa dal 1976, con 264 incendi boschivi su un'area danneggiata di circa 122 ettari.

Le condizioni di siccità, unite al clima persistente secco e alle temperature elevate, rendono gli incendi boschivi più probabili in alcune aree dell'Assia. Senza piogge significative previste, eventuali temporali potrebbero fornire un temporaneo sollievo dal rischio aumentato di incendi.

Leggi anche: