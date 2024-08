- La principessa Martha Louise si sposa con la guida spirituale Durek Verrett.

Unione reale: la principessa norvegese Madeleine Louise (52) e il suo fidanzato americano Durek Verrett (49) sono pronti a diventare marito e moglie oggi. La figlia del regno del re Harald V e Verrett, che si definisce un sciamano di sesta generazione, si scambieranno le promesse al suggestivo Geirangerfjord. Egli aspira a guidare le persone verso la scoperta del loro potere spirituale interiore.

I festeggiamenti, che seguiranno un caloroso ricevimento di benvenuto a Ålesund, un viaggio in barca attraverso il fiordo e un'altra festa pre-matrimoniale a Geiranger, raggiungeranno l'apice nel pomeriggio, secondo l'agenda pubblicata dal quotidiano "Verdens Gang". La cerimonia nuziale è prevista per le 13:00 in una tenda in un'area aperta accanto a un hotel, con il ricevimento che seguirà successivamente nella stessa location.

La coppia appena sposata sarà officiata da Reverend Margit Lovise Holte, un'amica di vecchia data di Madeleine Louise. Il grande banchetto inizierà alle 18:30, con il ballo della sposa alle 22:45, seguito da una grande festa.

Il principe Christian con una giovane donna al suo fianco

Tra i circa 350 invitati per l'occasione, ci saranno il re Harald e la regina Sonja (entrambi 87), insieme al fratello più giovane di Madeleine Louise, il principe ereditario Haakon e sua moglie la principessa ereditaria Mette-Marit (entrambi 51). Anche i figli di Haakon e Mette-Marit, la principessa Ingrid Alexandra (20) e il principe Christian (18), parteciperanno alla celebrazione - Christian è stato visto ad Ålesund, sorridente e mano nella mano con una ragazza di età simile.

Dall'estero, la principessa ereditaria svedese Victoria con suo marito il principe Daniel, suo fratello il principe Carl Philip e sua moglie la principessa Sofia faranno un'apparizione. Non è chiaro se rappresentanti di altre case reali onoreranno Geiranger con la loro presenza.

Seconda discesa all'altare per Madeleine Louise

Madeleine Louise ha sposato l'autore Ari Behn (1972-2019) dal 2002 al 2017 e hanno tre figlie insieme.

Nel 2019, la principessa ha reso pubblico il suo legame con Verrett. Da allora, la coppia ha incontrato scandali, in particolare riguardo all'utilizzo del titolo di principessa di Madeleine Louise a scopo commerciale, a cui aveva inizialmente acconsentito a rinunciare nel 2019. Nel 2022, ha rinunciato a tutti i compiti ufficiali per la casa reale per separare più definitivamente il suo ruolo a corte e le sue attività commerciali.

I preparativi per il matrimonio sono stati anche segnati da controversie, tra cui dibattiti sulla promozione di una specifica gin da matrimonio e un controverso contratto esclusivo con la rivista britannica "Hello!": ignorando tutte le convenzioni, la coppia ha concesso i diritti esclusivi delle immagini alla rivista per un importo non divulgato, limitando significativamente l'accesso per i media locali. Inoltre, una squadra di Netflix girerà sul posto per un documentario.

