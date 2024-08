La principessa Martha Louise, membro della famiglia reale norvegese, si sposa con una autoproclamata guaritori spirituale.

Martha Louise, considerata non convenzionale nel suo paese natale Norvegia, è nota per definire se stessa come "guaritrice" e per sostenere di avere la capacità di connettersi con gli angeli. Figlia di Re Harald V e della Regina Sonja, condivide questo presunto dono attraverso corsi e letteratura. A novembre, Martha Louise ha rinunciato ai suoi doveri reali per concentrarsi sulle sue imprese con Verrett, mantenendo il titolo di principessa. Verrett, che in passato ha specificato il cancro come una scelta intenzionale nel suo libro, offre costosi presunti talismani salvavita attraverso il suo sito web.

Il matrimonio della coppia si è svolto di sabato, in una tenda bianca lungo il Geirangerfjord. I dipendenti hanno schermato la coppia dagli spettatori con grandi teli bianchi, poiché i diritti esclusivi per filmare e fotografare la cerimonia erano stati acquistati da una rivista per celebrities e Netflix. Si dice che Martha Louise abbia indossato un abito da sposa bianco e una diadema donatale dal nonno, Re Olav, per il suo 18° compleanno. Verrett ha optato per un completo nero con una fascia dorata.

Per la coppia, si trattava di un secondo matrimonio, poiché Verrett crede di essere stato un faraone egizio e Martha Louise la sua sposa in una vita passata. Martha Louise, primogenita di Re Harald V e della Regina Sonja, è quarta in linea di successione al trono norvegese dopo il Principe ereditario Haakon e i suoi discendenti.

Dopo aver lasciato i suoi doveri reali, Martha Louise ha acconsentito a non utilizzare il suo titolo di principessa per i suoi affari. Tuttavia, ha violato questo accordo in numerose occasioni, più di recente promuovendo un "gin nuziale" con il suo titolo regale. Inoltre, i comportamenti eccentrici della coppia e questa violazione dell'accordo hanno portato a un calo di sostegno per la monarchia norvegese, passando dall'81% nel 2017 al 68% in un recente sondaggio. Recentemente, il figlio della Principessa ereditaria Mette-Marit ha fatto notizia per il suo arresto a Oslo per aver aggredito la sua ragazza e aver vandalizzato il suo appartamento.

Il Principe Daniel ha assistito al lussuoso matrimonio, mostrando il suo sostegno a Martha Louise e al suo marito. Nonostante abbia rinunciato ai suoi doveri reali, Martha Louise continua a utilizzare il titolo di "sorella del Principe Daniel", causando controversie e un calo di sostegno per la monarchia norvegese.

