- La principessa Martha Louise e lo sciamano Verrett si sono scambiati i voti matrimoniali.

La figlia maggiore della famiglia reale norvegese, Martha Louise (52), e il sesto generazione di sciamano americano, Durek Verrett (49), hanno ufficialmente suggellato il loro matrimonio in una cerimonia segreta a Geirangerfjord, come riferito dal rappresentante delle pubbliche relazioni dell'evento a NTB e ai vari media norvegesi. Dopo un pomeriggio di tè e cocktail in un hotel vicino, la serata è stata all'insegna di un sontuoso ricevimento per la coppia e i loro 350 invitati. Molti degli invitati hanno sfilato sul tappeto rosso, alcuni in abiti tradizionali norvegesi, prima della cerimonia.

Martha Louise è la primogenita di Re Harald V (87) e della Regina Sonja (87), con il fratello minore, il Principe Ereditario Haakon, destinato a salire al trono. Come quarta in linea di successione, Martha Louise ha proceduto con il suo secondo matrimonio, avendo già sposato l'autore Ari Behn (1972-2019) dal 2002 al 2017, da cui ha avuto tre figlie.

Verrett si è definito una guida spirituale, aiutando le persone a scoprire il loro potere interiore. Martha Louise, a sua volta, è nota per il suo interesse per il spirituale e l'esoterico.

Il matrimonio tra la principessa e lo sciamano anticonvenzionale ha suscitato critiche a causa di affari commerciali discutibili, anche alla vigilia delle nozze. In una mossa audace, la coppia ha messo all'asta i diritti esclusivi per le foto della cerimonia e della celebrazione alla famosa rivista britannica "Hello!" per un importo non divulgato. Si dice che una squadra di Netflix abbia acquisito i diritti per filmare il loro giorno speciale. I media norvegesi sono stati principalmente esclusi dalla documentazione dei momenti salienti delle loro nozze.

