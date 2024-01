La principessa ereditaria danese Mary diventerà la prima regina di origine australiana

L'ultimo tratto del percorso di Maria dalla Tasmania al trono danese è stato cancellato a Capodanno dall'abdicazione a sorpresa della regina Margrethe II, che ha annunciato che si dimetterà il 14 gennaio.

Si tratta di una mossa estremamente rara in Danimarca, dove un monarca non abdica dal 1146, quando il re Eric III rinunciò alla corona per entrare in un monastero, secondo la Casa Reale.

Il figlio maggiore di Margrethe, il principe ereditario Frederik, diventerà re, mentre sua moglie, la principessa ereditaria Mary, diventerà la prima australiana a diventare regina.

Per molti ammiratori australiani di Mary, si tratta di un finale appropriato per una storia d'amore che notoriamente iniziò in un chiassoso pub di Sydney all'epoca delle Olimpiadi del 2000.

Come si racconta, i due si guardarono negli occhi allo Slip Inn, considerato un luogo improbabile per trovare un reale danese, tanto meno le origini di una coppia che sarebbe poi diventata il futuro re e la futura regina di Danimarca.

Milioni di persone hanno assistito al matrimonio della coppia nel 2004. Due decenni dopo, la loro ascesa al trono dovrebbe affascinare il pubblico di tutto il mondo, da Copenaghen alla capitale della Tasmania, Hobart, dove è nata Mary.

Il premier della Tasmania, Jeremy Rockliff, ha dichiarato lunedì che lo Stato "non potrebbe essere più orgoglioso della Principessa ereditaria Mary".

"Con l'umiltà, la grazia e la gentilezza di cui ha dato prova, sono certo che la Principessa ereditaria Mary sarà accolta come Regina accanto a suo marito, Re Frederik, una volta proclamata alla fine di questo mese", ha dichiarato Rockliff.

"Non vedo l'ora di vedere la prossima generazione, e la regina nata in Tasmania, guidare il futuro della Danimarca".

Un'abdicazione reale

Per la maggior parte, il discorso di Capodanno della Regina Margrethe ha coperto il territorio familiare di un monarca che riassume gli alti e bassi dell'anno appena trascorso.

Ha parlato della tragedia della guerra, delle vite innocenti perse a Gaza, della diffusione dell'antisemitismo e dell'importanza del sostegno della Danimarca all'Ucraina. Ha parlato del cambiamento climatico, delle sfide dell'intelligenza artificiale e dell'orgoglio per il nipote, il principe Christian, che ha appena compiuto 18 anni.

Poi la monarca si è soffermata sulla propria vita e su come il recente intervento chirurgico alla schiena, andato a buon fine, le abbia dato motivo di pensare al futuro. In particolare, ha detto di aver considerato "se fosse il momento giusto per passare la responsabilità alla prossima generazione" e ha concluso che "ora è il momento giusto".

"Il 14 gennaio 2024 - 52 anni dopo essere succeduta al mio amato padre - lascerò la carica di Regina di Danimarca. Passerò il trono a mio figlio, il principe ereditario Frederik", ha dichiarato Margrethe.

L'annuncio ha messo temporaneamente in pausa i festeggiamenti per il nuovo anno in Danimarca, mentre i corrispondenti reali si affrettavano a colmare le lacune.

"Nessuno lo sapeva", ha detto Kristian Ring-Hansen Holt alla televisione australiana ABC.

Juliet Rieden, redattrice di The Australian Women's Weekly, ha detto che la maggior parte dei danesi si aspettava che Margrethe sarebbe rimasta in carica a vita, proprio come la regina britannica Elisabetta II, che ha regnato fino alla sua morte nel settembre 2022.

Ma col senno di poi, alcune decisioni hanno suggerito che la regina Margrethe si stava preparando a farsi da parte, ha detto Reiden alla CNN. Ad esempio, la sua decisione di snellire la famiglia reale e di togliere i titoli reali ai figli del figlio minore, il principe Joachim, e di sua moglie, la principessa Marie, che non erano contenti di questa scelta e si sono recentemente trasferiti negli Stati Uniti.

"Credo che l'abbia fatto per evitare che il figlio, il principe ereditario Frederik, lo facesse nelle fasi iniziali della sua monarchia, in modo da togliersi di dosso tutto e poter ricominciare da capo", ha detto Rieden.

Questo riflette anche il ragionamento di un monarca pragmatico che ha voluto presentare la famiglia reale come un'istituzione che offre un buon rapporto qualità-prezzo, guidata da due dei suoi membri più popolari", ha detto Rieden.

"La famiglia reale ha un indice di popolarità dell'82% in Danimarca: sono queste le cifre che i politici sognano", ha detto Rieden.

I reali danesi hanno un ruolo limitato secondo la costituzione del Paese e il potere spetta al Parlamento. I monarchi svolgono un importante ruolo di ambasciatori e firmano le nuove leggi.

Un reale popolare

Mary è nata nel 1972 da un professore di matematica scozzese e da un'assistente esecutiva britannica. Secondo la sua biografia ufficiale, ha iniziato la sua educazione a Houston, in Texas, prima di trasferirsi nuovamente a Hobart per frequentare la scuola e l'università.

L'introduzione di Mary nel mondo del lavoro ha incluso periodi come dirigente pubblicitario e viaggi in Europa, prima di approdare a un ruolo presso una società immobiliare di Sydney. Fu lì che conobbe Frederik, un giovane principe danese che avrebbe poi sposato nella cattedrale di Copenaghen con una sontuosa cerimonia trasmessa in mondovisione.

Seguirono quattro figli, tra cui il principe Christian, ora prossimo al trono.

Oltre a essere lodata per il suo portamento e il suo senso della moda, Mary si è guadagnata un seguito per il suo convinto impegno nelle cause sociali attraverso la Mary Foundation, istituita nel 2007.

"È un'accanita sostenitrice dei diritti sessuali delle donne e delle ragazze. È un'accanita sostenitrice dei rifugiati. Ha dimostrato di essere un modello e un leader serio in Danimarca e credo che l'Australia possa essere molto orgogliosa del tipo di reale che è diventata", ha detto Rieden.

I viaggi in patria di solito generano titoli di giornale locali, ma non tutti sono stati graditi.

Alla fine dello scorso anno, i media di tutto il mondo hanno raccontato della presunta storia d'amore del Principe Frederik con l'attrice di origine messicana Genoveva Casanova.

La Casanova ha rilasciato una dichiarazione in cui nega con veemenza le affermazioni e minaccia azioni legali contro Lecturas, la rivista spagnola che ha pubblicato le immagini dei due durante una serata fuori. La Casa Reale non ha commentato.

"Penso che si sia trattato probabilmente di un fastidio, uno di quegli scenari da 'mai lamentarsi, mai spiegare' da parte dei reali danesi", ha detto Rieden. "Per quanto li riguarda, non è successo nulla".

Quando la nuova generazione di reali danesi salirà al trono, non ci sarà lo sfarzo che ha accompagnato l'incoronazione del re britannico Carlo III lo scorso maggio.

I dettagli non sono stati confermati, ma la Casa Reale afferma che la regina Margrethe abdicherà al Consiglio di Stato, un organo consultivo della monarchia.

Secondo Rieden, il 14 gennaio è probabile che il nuovo re e la nuova regina si presentino sul balcone del Palazzo di Christiansborg con il primo ministro danese e forse anche con un saluto da Amalienborg, la residenza ufficiale della famiglia reale a Copenaghen.

"Credo che vedremo Maria e Frederik sul balcone e credo che vedremo tutta la loro famiglia intorno a loro. Questo presenterà la nuova monarchia moderna della Danimarca e credo che sarà un'immagine molto forte", ha detto.

È probabile che questo aumenti l'interesse per Maria in Australia, ha detto Rieden, che ha aggiunto che mettere la principessa sulla copertina della rivista The Australian Women's Weekly porta in genere a un aumento delle vendite.

"È una cover star molto, molto popolare. Quindi penso che la popolarità possa solo aumentare ora che sta per diventare regina", ha detto.

