- La principessa è arrivata a Parigi.

La Principessa ereditaria Mette-Marit della Norvegia (50) è finalmente arrivata a Parigi! Era prevista sin dalla scorsa settimana, insieme al suo consorte il Principe ereditario Haakon (51), per partecipare alle Olimpiadi nella capitale francese. Tuttavia, ha rimandato il suo arrivo - probabilmente a causa dell'arresto del figlio Marius Borg Høiby (27) a Oslo. Mette-Marit aveva precedentemente annunciato di non voler perdere l'evento sportivo.

La norvegese è stata a Parigi dal giovedì sera (8 agosto), con una visita allo stadio il giorno successivo. Al Stade de France venerdì sera, Mette-Marit e il Principe ereditario Haakon hanno tifato per gli atleti, tra cui la norvegese Henriette Jæger (21), che ha ottenuto l'ottavo posto nella finale dei 400 metri, e il norvegese Karsten Warholm (28), che ha vinto la medaglia d'argento nei 400 metri ostacoli.

Mette-Marit e Haakon tifano per i norvegesi

Su Instagram, la coppia dei Principi ereditari ha pubblicato diverse foto dallo stadio venerdì sera, tra cui alcune con i due partecipanti norvegesi della serata. In una foto, la coppia posa per le telecamere, e in un'altra, sono visti mentre applaudono. Entrambi erano vestiti in modo informale con camicie polo bianche e sembravano divertirsi - un gradito diversivo per Mette-Marit dopo gli ultimi eventi.

"Anche se i nostri atleti non sono riusciti a raggiungere la vetta del podio stasera allo Stade de France, possiamo comunque festeggiare!" si legge nel post. "La coppia dei Principi ereditari era lì per tifare per Karsten Warholm, che ha ottenuto una fantastica medaglia d'argento, e ha assistito a Henriette Jæger che dava il massimo nella finale dei 400 metri!"

Perché Mette-Marit è arrivata a Parigi in ritardo

Il Principe ereditario Haakon è stato a Parigi per alcuni giorni, visitando la Casa della Norvegia e diverse competizioni. Il Palazzo norvegese ha annunciato martedì (6 agosto) che Mette-Marit avrebbe "rimandato" il suo viaggio previsto. Subito dopo, è stato rivelato che il suo figlio maggiore da una relazione precedente, Marius Borg Høiby, era stato preso in custodia dalla polizia di Oslo dopo un incidente con una donna e accusato di lesioni personali. In una conversazione con i media norvegesi a Parigi, Haakon lo ha definito "un problema serio".

Nonostante l'arresto di Marius Borg Høiby a Oslo, Mette-Marit e altri rappresentanti norvegesi hanno continuato a mostrare il loro sostegno agli atleti norvegesi alle Olimpiadi. Sabato, Mette-Marit ha raggiunto il Principe ereditario Haakon per partecipare ad altri eventi, tifando per la squadra norvegese insieme ad altri dignitari norvegesi.

