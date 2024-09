La principessa di Svezia Sofia aspetta un altro bambino.

Quattro anni fa, il loro figlio più piccolo, il Principe Julian, è entrato nel mondo e ora, il Principe Carl Philip e la Principessa Sofia di Svezia hanno alcune notizie entusiasmanti da condividere con i loro follower. Hanno utilizzato Instagram per annunciare che aspettano il loro quarto figlio, sorprendendo i loro fan. Il post di Instagram ha mostrato la coppia felice che sorride contro uno sfondo montano mozzafiato, con la Principessa Sofia che splende di bellezza.

La salute della coppia è in ottima forma, come indicato dalla didascalia, e non ci sono cambiamenti nel programma ufficiale della Principessa Sofia per quest'autunno. Il loro quarto figlio è atteso per febbraio dell'anno prossimo.

L'arrivo previsto della famiglia reale sarà circa quattro anni dopo la nascita del loro terzo figlio, il Principe Julian, nel marzo 2021. Prima di lui, hanno accolto i loro figli maggiori, il Principe Gabriel nel 2017 e il Principe Alexander nel 2016.

Il post di Instagram ha scatenato un'ondata di felicità e congratulazioni non appena è stato pubblicato. Migliaia di like e messaggi sentiti sono arrivati dai sostenitori della famiglia reale in tutto il mondo. Alcuni follower credevano che il loro piano famigliare fosse completo e questa notizia inaspettata ha portato ancora più gioia alla loro celebrazione. Un fan, esprimendo i sentimenti di molti, ha commentato: "Non me l'aspettavo, ma sono così felice per loro!"

Il Re Carl Gustaf, il monarca della Svezia, ha espresso la sua gioia attraverso un messaggio sentito, congratulandosi con i suoi nipoti per l'arrivo previsto. La notizia entusiasm

