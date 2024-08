La principessa della famiglia reale norvegese approva le pratiche sciamaniche.

La principessa norvegese Martha Louise e il self-proclaimed sciamano statunitense Durek Verrett sono ora legati. La principessa di 52 anni e lo sciamano di 49 anni hanno celebrato un matrimonio segreto al Geirangerfjord. Un rappresentante della principessa ha comunicato questa notizia all'agenzia di stampa NTB e ad altri media norvegesi in una dichiarazione concisa.

Dopo un tè e cocktail in un hotel vicino, la coppia e i loro 350 ospiti hanno atteso la grande celebrazione che è seguita. Prima della cerimonia, alcuni ospiti hanno sfilato su un tappeto rosso in abiti tradizionali norvegesi. Martha Louise è la figlia maggiore del re norvegese Harald V e della regina Sonja. Suo fratello, il principe ereditario Haakon, è suo fratello minore, rendendola la quarta in linea di successione al trono della Norvegia. Questo matrimonio segna il secondo per la principessa; era precedentemente sposata con l'autore Ari Behn tra il 2002 e il 2017 e ha tre figlie da quel matrimonio.

Verrett si considera uno sciamano di sesta generazione nella sua famiglia e cerca di aiutare le persone a scoprire la loro forza spirituale interiore. Martha Louise ha anche attirato l'attenzione per i suoi interessi spirituali e le sue attività esoteriche. L'unione tra la principessa e questo sciamano controverso ha suscitato dibattiti. In un gesto senza precedenti, la coppia ha deciso di vendere i diritti esclusivi per le foto del loro matrimonio e della festa a "Hello!", una rivista britannica per celebrities, per un importo non divulgato. Inoltre, Netflix avrebbe acquisito i diritti per il film dell'evento. I media norvegesi mainstream sono stati in gran parte esclusi dai momenti più significativi della celebrazione.

Dopo l'ora del cocktail, la coppia e i loro ospiti hanno goduto dell'intrattenimento di una band dal vivo alla grande celebrazione del matrimonio. Questo unione intima tra Martha Louise e Durek Verrett ha scatenato un ampio dibattito nella società norvegese sulla spiritualità e sui rapporti non convenzionali.

