Personale

La principessa Catherine in breve

Data di nascita: 9 gennaio 1982

Luogo di nascita: Reading, Berkshire, Inghilterra

Nome di nascita: Catherine Elizabeth Middleton

Padre: Michael Middleton, ex pilota di linea, ora proprietario di un'attività di vendita per corrispondenza

Madre: Carole (Goldsmith) Middleton, ex assistente di volo

Matrimonio:Principe William, Principe di Galles (29 aprile 2011-oggi)

Figli: George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles

Istruzione: Università di St. Andrews, Fife, Scozia, 2005, MA, Storia dell'arte

Altri fatti

È la maggiore di tre figli di milionari autoprodotti.

Il suo anello di fidanzamento apparteneva alla Principessa Diana.

Cronologia

2001 - Incontra il Principe William all'Università di St. Andrews.

2002-2005 - Condivide l'alloggio con William e altri studenti universitari.

2003 - Inizia a frequentare il Principe William intorno a Natale.

1 aprile 2004 - Viene reso noto il primo avvistamento pubblico della coppia, una gita sugli sci in Svizzera.

2006-2007 - Lavora come buyer di accessori per la catena di negozi di moda femminile britannica Jigsaw.

Marzo 2007 - Termina la relazione con il principe William, ma nel giro di pochi mesi i due si riavvicinano.

Ottobre 2010 - Si fidanza con il Principe William durante un viaggio in Kenya.

16 novembre 2010 - Il Principe Carlo annuncia ufficialmente al mondo il fidanzamento.

19 aprile 2011 -Viene presentato lo stemma della famiglia Middleton.

29 aprile 2011 - Sposa il Principe William nell'Abbazia di Westminster e diventa Sua Altezza Reale la Duchessa di Cambridge.

Giugno 2011 - Il Duca e la Duchessa fanno di un appartamento nel parco di Kensington Palace la loro casa a Londra.

30 giugno-8 luglio 2011 - Primo viaggio ufficiale della coppia in un Paese straniero, il Canada.

8-10 luglio 2011 - Visita Los Angeles, dove insieme a William visita una fiera del lavoro per veterani e un centro artistico in un quartiere a basso reddito. È il suo primo viaggio negli Stati Uniti.

22 luglio 2011 - Il suo abito da sposa viene esposto a Buckingham Palace.

5 gennaio 2012 - Annuncia i quattro enti di beneficenza che sosterrà come mecenate: l'Art Room, che aiuta i bambini svantaggiati a esprimersi attraverso l'arte; la National Portrait Gallery, che ospita una famosa collezione di dipinti e fotografie reali; l'East Anglia's Children's Hospices, che aiuta i bambini affetti da patologie potenzialmente letali; e Action on Addiction, che assiste chi ha problemi di dipendenza.

19 marzo 2012 - Tiene il suo primo discorso pubblico ufficiale all'East Anglia's Children's Hospice di Ipswich, in Inghilterra.

Settembre 2012 - La rivista francese Closer pubblica fotografie della Duchessa mentre prende privatamente il sole in topless. Le immagini vengono pubblicate anche dal quotidiano irlandese Daily Star.

17 settembre 2012 - La Duchessa e William presentano una denuncia in Francia contro il fotografo che ha scattato le foto in topless. Chiedono un risarcimento danni e vorrebbero impedire l'ulteriore pubblicazione delle foto. La rivista francese Closer, il Daily Star irlandese e la rivista italiana Chi hanno pubblicato alcune delle foto in topless.

3 dicembre 2012 - La Casa Reale annuncia che la Duchessa è incinta. Secondo l'annuncio, è stata ricoverata in ospedale per un'acuta nausea mattutina.

22 luglio 2013 - La Duchessa dà alla luce il primo figlio della coppia, un maschio di 8 libbre e 6 oz. Il bambino viene chiamato Principe George Alexander Louis di Cambridge.

2 maggio 2015 - La Duchessa dà alla luce il secondo figlio della coppia, una figlia di 8 libbre e 3 once. La bambina viene chiamata Principessa Charlotte Elizabeth Diana di Cambridge.

17 febbraio 2016 - È ospite dell'Huffington Post UK nell'ambito dell'iniziativa "Young Minds Matter".

30 aprile 2016 - Nell'ambito di una collaborazione con la British National Portrait Gallery, la Duchessa appare sulla copertina del numero del centenario della rivista di moda British Vogue e due suoi ritratti vengono appesi nella galleria.

4 settembre 2017 - Kensington Palace rende noto che la Duchessa è incinta. Il bambino sarà il terzo figlio suo e del Principe William.

5 settembre 2017 - Un tribunale francese stabilisce che le foto della Duchessa che prendeva il sole in topless erano una violazione della privacy, riconoscendo a lei e a William 100.000 euro (circa 119.000 dollari) di danni.

23 aprile 2018 - La Duchessa dà alla luce il terzo figlio della coppia, un maschio di 8 libbre e 7 once. Il bambino viene chiamato Principe Louis Arthur Charles di Cambridge.

27 novembre 2020 - La Duchessa e la Royal Foundation pubblicano i risultati di uno studio sull'impatto della Covid-19 sui genitori e su coloro che si occupano di bambini sotto i cinque anni. Lo studio si è basato in parte su un sondaggio condotto su oltre mezzo milione di persone sulla prima infanzia nel Regno Unito.

18 giugno 2021 - La Duchessa lancia il Centro della Fondazione Reale per la prima infanzia. In un video che annuncia la creazione del centro, la duchessa afferma che l'obiettivo è "aumentare la consapevolezza del fatto che i primi cinque anni di vita sono così importanti per i risultati futuri della nostra vita".

8 settembre 2022 - Muore la Regina Elisabetta II e Carlo sale al trono.

10 settembre 2022 - Re Carlo III annuncia che William riceverà il titolo di Principe di Galles, rendendo Catherine Principessa di Galles.

