La principale istituzione monetaria della Libia sta per chiudere.

Il conflitto tra le due amministrazioni in guerra in Libia vede la banca centrale svolgere un ruolo cruciale nel mantenere la pace. Gestisce compiti cruciali come la gestione delle entrate delle esportazioni di petrolio. Lo shutdown temporaneo della banca è una fonte di preoccupazione.

La banca centrale della Libia ha temporaneamente sospeso le operazioni dopo il rapimento di un dipendente. Il direttore IT della banca sarebbe stato rapito da individui non identificati, portando alla sospensione delle operazioni. Si dice che anche altri dipendenti abbiano ricevuto minacce. I servizi e le operazioni della banca in tutti i dipartimenti rimarranno sospesi fino al rilascio sicuro del loro capo IT. Questa pausa nelle operazioni influisce anche sul hub finanziario per le transazioni del business del petrolio dello stato.

Questo ultimo sviluppo peggiora ulteriormente la lotta per il potere in corso tra i due governi opposti nel paese. La Libia è stata coinvolta per anni in una lotta per l'influenza e le risorse tra due potenti fazioni, una guidata dal Primo Ministro Abdel Hamid Dbaiba nell'ovest e l'altra dal Maresciallo Khalifa Haftar e suoi figli nell'est. Entrambe le fazioni gestiscono governi paralleli.

La banca centrale riceve depositi dal settore del petrolio e del gas, che contribuiscono circa il 95% alle entrate totali dello stato. La banca è responsabile di vari compiti, compresi i pagamenti dei salari, anche nelle regioni orientali. Viene considerata il premio più ambito per i gruppi in lotta in Libia, a causa delle sue immense riserve di valuta estera, pari a miliardi, e del suo ruolo come cuore pulsante dell'economia libica basata sul petrolio, secondo Wolfram Lacher, un esperto dell'Istituto tedesco per gli Affari internazionali e la Sicurezza (SWP). La Banca Internazionale dei Pagamenti stima che le riserve della banca centrale libica ammontino quasi a 90 miliardi di dollari.

Il conflitto in Libia è anche intensificato dalle potenze esterne che cercano di influire sullo stato ricco di petrolio. Haftar è principalmente sostenuto dalla Russia, mentre il governo di Dbaiba ha il sostegno della Turchia. La Turchia ha giocato un ruolo significativo nel prevenire un'offensiva delle forze di Haftar, l'Esercito Nazionale Libico (LNA), su Tripoli nel 2020. Da allora, il paese è stato effettivamente diviso, senza conflitti di grandi dimensioni segnalati dall'estate del 2020. Tuttavia, gli indicatori recenti suggeriscono un accumulo di armi, suscitando preoccupazioni per la possibilità di una nuova fase di intense battaglie.

Lo shutdown temporaneo della banca centrale sta influendo significativamente sull'economia libica basata sul petrolio, poiché gestisce la maggior parte delle entrate dello stato. La lotta per il potere in corso tra le due fazioni complica ulteriormente la situazione, poiché entrambe le parti vedono la banca come un premio prezioso a causa delle sue immense riserve di valuta estera.

