La principale istituzione finanziaria della Libia interrompe le operazioni.

In Libia, le operazioni della banca centrale sono state temporaneamente sospese dopo il rapimento di un dipendente. Il responsabile IT è stato presumibilmente rapito da gruppi non identificati, portando all'interruzione di tutte le operazioni e servizi bancari. Altri dipendenti hanno ricevuto minacce. Tutti i servizi bancari e i settori, come il tasso di cambio e il deposito per il business del petrolio nazionale, rimarranno sospesi fino al ritorno sicuro del dipendente IT.

Questa crisi in corso in Libia, che presenta due governi rivali, sta peggiorando ulteriormente. Questo paese del Nord Africa sta lottando per l'influenza e le risorse tra due gruppi dominanti guidati dal Primo Ministro Abdel Hamid Dbaiba nell'ovest e dal Maresciallo Khalifa Haftar e suoi figli nell'est. Il paese è molto diviso, con due governi e amministrazioni parallele che funzionano fianco a fianco.

La Banca Centrale agisce come deposito per i proventi del commercio di petrolio e gas, che rappresentano circa il 95% del reddito del paese. Le sue funzioni includono la distribuzione dei salari pubblici, anche nelle regioni orientali. Wolfram Lacher, esperto dell'Istituto Tedesco per gli Affari Internazionali e la Sicurezza (SWP), definisce la Banca Centrale come il "tesoro" in conflitto in Libia, data la sua enorme riserva di valuta estera e il ruolo vitale nell'economia del paese basata sul petrolio.

La lotta in Libia è anche alimentata dagli interessi stranieri che cercano influenza in questo stato ricco di petrolio. Il lato di Haftar gode principalmente del sostegno della Russia, mentre il governo di Dbaiba riceve il sostegno della Turchia. La Turchia ha успешно respinto l'attacco del LNA autoproclamato di Haftar su Tripoli nel 2020. Da allora, il paese è rimasto diviso, senza combattimenti significativi dal verano del 2020. Tuttavia, ci sono preoccupazioni che una nuova fase di conflitti potrebbe presto verificarsi.

La crisi alla Banca Centrale, con il suo dipendente in cattività, ha ulteriormente complicato l'instabilità finanziaria in Libia. Questa situazione in corso in Libia, con i suoi governi divisi e il sostegno esterno, rappresenta una minaccia significativa per la stabilità dell'economia del paese basata sul petrolio, inclusi i suoi servizi bancari vitali.

