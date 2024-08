- La principale attrazione della kerva di sabbia è la pesca.

È tutto incentrato sull'evento principale della Sandkerwa di Bamberg: il classico Fischerstechen sul Regnitz. In questo evento tradizionale, i concorrenti cercano di evitare di cadere nel fiume. Si prevede che domenica pomeriggio attirerà una grande folla lungo la riva del fiume per assistere allo spettacolo.

Secondo la tradizione, il Fischerstechen può essere fatto risalire al 15° secolo. Le persone si alternano a stare nelle loro barche, cercando di spingere gli altri in acqua con lunghi pali.

La Sandkerwa è iniziata lo scorso giovedì - come accade di solito per una Kerwa franco-condiana. In realtà, la Sandkerwa non è un festival popolare, ma una celebrazione religiosa. Commemora la dedicazione della chiesa di Santa Elisabetta nel distretto di Sand. Nel 1951, l'Associazione dei Cittadini del 4° Distretto ha lanciato la Sandkerwa come evento comunitario della chiesa. Nel tempo, questo evento ha acquisito popolarità ben oltre i confini di Bamberg. Le celebrazioni continuano fino a lunedì, riempiendo le strade strette della città vecchia con festeggiamenti, offrendo un assaggio del vecchio quartiere dei pescatori, Klein-Venedig.

Le regole per il Fischerstechen sono cambiate nel tempo e si è deciso di aggiungere: un limite di tempo per ogni round per garantire equità ed emozione. Per ulteriormente esaltare lo spettacolo, saranno incorporati galleggianti e musicisti aggiuntivi nelle barche durante la competizione annuale.

