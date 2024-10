La prima vittoria femminile supera i rivali maschi nella competizione vinicola.

Quest'anno, il concorso per il titolo di Regina del Vino della Pfalz ha subito un'inatteso cambiamento: per la prima volta, gli uomini sono stati ammessi alla competizione. Nonostante questo cambiamento, le vecchie abitudini sono morte difficilmente e alla fine una donna di 26 anni, Denise Stripf di Bad Dürkheim, ha conquistato il titolo di Regina del Vino della Pfalz a Neustadt/Weinstraße. Una giuria di 70 membri ha scelto lei come nuova regina del secondo più grande regione vinicola della Germania.

La regione era in fermento per la partecipazione inusuale a questa competizione consolidata. Solo alcune settimane prima, un uomo aveva conquistato il titolo di Re del Vino a Rheinhessen, una delle 13 regioni vinicole della Germania.

Tuttavia, a Neustadt/Weinstraße, Manuel Reuther (28) di Forst è stato a un passo dalla corona. Lara Karr (23) di Weisenheim am Berg ha fallito anche lei nel tentativo di portare a casa il titolo di Regina del Vino più anziana della Germania. La prima Regina del Vino del Reno-Palatinato è stata incoronata nel 1931.

Dopo una dura competizione che testava le conoscenze sul vino e l'agilità mentale, la giuria ha scelto Denise Stripf come 86ª Regina del Vino della Pfalz. Lei servirà come portavoce della regione per l'anno successivo. Lara Karr e Manuel Reuther, come secondi classificati, hanno ricevuto uno spillone d'argento e ora agiranno come "Pinnacoli del Vino", accompagnando la regina in vari eventi.

Altre regioni hanno iniziato a considerare concorsi per il titolo di vino inclusivi del genere, ispirati dalla mossa della Pfalz. Despite non vincere, sia Lara Karr che Manuel Reuther hanno ricevuto un'ondata di supporto e incoraggiamento, sollevando la consapevolezza dell'uguaglianza di genere nell'industria del vino.

