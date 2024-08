- La prima parte dell'anno ha visto una modesta riduzione del disavanzo di bilancio del governo.

Il disavanzo del bilancio federale si riduce leggermente

Secondo le prime stime dell'Ufficio federale di statistica, il disavanzo del bilancio federale è sceso a 38,1 miliardi di euro nei primi sei mesi dell'anno, come annunciato dall'ufficio di Wiesbaden. Si tratta di una diminuzione di 1,3 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La fine dei tetti sui prezzi dell'energia ha giocato un ruolo significativo nel limitare l'aumento della spesa del governo, portando a un rapporto di deficit del 1,8% in termini di PIL per il primo semestre dell'anno.

Il deficit di spesa federale diminuisce notevolmente

Il governo federale ha rappresentato il 70,4% del deficit complessivo delle spese dello stato, pari a 24,6 miliardi di euro, secondo ulteriori relazioni. Tuttavia, il deficit di spesa federale è diminuito di 17,9 miliardi di euro. Al contrario, i deficit di spesa degli stati e dei comuni sono aumentati significativamente a 7,2 e 6,4 miliardi di euro, rispettivamente. La sicurezza sociale, d'altra parte, ha registrato un surplus di deficit di 0,2 miliardi di euro, che era significativamente inferiore al surplus dell'anno precedente di 9,6 miliardi di euro.

I ricavi dello stato aumentano più delle spese dello stato

Il deficit delle spese dello stato nel primo semestre dell'anno è stato il risultato della differenza tra i ricavi (973,5 miliardi di euro) e le spese (1.011,6 miliardi di euro). I ricavi sono cresciuti del 4,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - leggermente più della crescita delle spese.

Gli statistici hanno attribuito la fine dei tetti sui prezzi dell'energia nel primo semestre dell'anno a una significativa diminuzione dei sussidi di circa il 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

La diminuzione del disavanzo del bilancio federale è attribuibile alla fine dei tetti sui prezzi dell'energia

Il sostanziale calo del deficit di spesa federale è attribuibile a vari fattori, tra cui la fine dei tetti sui prezzi dell'energia.

