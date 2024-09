- La prima apparizione di Ines de Ramon sulla rampa rosso dell'evento di alto profilo.

Brad Pitt, 60 anni, e Ines de Ramon, 31, hanno attirato l'attenzione alla 81ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con la loro uscita alla moda. L'evento si è svolto il 1° settembre e Pitt ha partecipato alla prima del suo ultimo progetto, "Bullet Train", insieme alla sua compagna. Con loro c'erano George Clooney, 63 anni, e sua moglie Amal Clooney, 46 anni, entrambi co-protagonisti del film.

Pitt ha optato per uno stile minimalista ma chic, indossando un completo nero abbinato a una maglietta nera invece di una camicia. De Ramon, rinomata designer di gioielli, ha scelto elegantemente un abito bianco lungo fino al pavimento con spalla sola per l'occasione.

Prima apparizione sul tappeto rosso

Questa è stata la prima volta che Pitt e de Ramon hanno sfilato insieme sul tappeto rosso come coppia, essendo insieme da circa due anni. La loro relazione è diventata pubblica a luglio al Gran Premio di Silverstone, dove sono stati visti mano nella mano lungo il pit lane. La loro prima apparizione ufficiale sul tappeto rosso è stata un traguardo importante per Pitt, segnando il suo ritorno alle manifestazioni pubbliche dopo la sua separazione da Angelina Jolie, 49 anni, nel 2015.

Jolie era anche presente al festival, presentando il biopic "Maria" il 29 agosto. Ha interpretato il ruolo della cantante lirica Maria Callas (1923-1977). Il direttore del festival Alberto Barbera, 70 anni, ha rivelato in un'intervista a "Vanity Fair" che ha preso misure per evitare che l'ex coppia, che si dice abbia una relazione tesa, si incontrasse. Jolie era già partita per la sua prossima première negli Stati Uniti quando Pitt e de Ramon hanno fatto la loro apparizione sul Lido, prevenendo un eventuale incontro. Barbera ha considerato un incontro "improbabile".

Brad Pitt sembrava più rilassato e a suo agio sul tappeto rosso con Ines de Ramon rispetto alle sue uscite precedenti.

La presentazione armoniosa della coppia alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è stata un momento indimenticabile per Pitt nella sua vita pubblica dopo la separazione da Angelina Jolie.

Leggi anche: