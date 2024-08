La prima apparizione congiunta di Biden e Harris dopo lo scambio di candidati

L'inflazione è un problema centrale nella campagna presidenziale degli Stati Uniti. L'ex presidente e candidato repubblicano Donald Trump incolpa l'amministrazione Biden per l'aumento significativo del costo della vita. L'81enne Biden ha annunciato il 21 luglio, dopo settimane di dibattito sulla sua idoneità mentale, che non si sarebbe candidato alla presidenza in novembre e ha sostenuto la vicepresidentessa Harris come sua successora. Di conseguenza, il Partito Democratico si è rapidamente unito dietro la 59enne come loro nuovo candidato presidenziale.

