La preziosa villa toscana della regina Vittoria è in vendita per oltre 55 milioni di dollari.

Seduta sulle colline, appena oltre i confini della città di Firenze, questa villa si estende con pigrizia su circa 4.000 metri quadrati (43.000 mq), secondo Dreamer Real Estate, che ne sta curando la vendita. Secondo la loro dichiarazione a CNN, il giardino della villa copre quasi nove ettari (22 acri), rendendolo il secondo parco più grande all'interno della città.

Gli ospiti possono accedere alla villa tramite l'eliporto prima di godersi il campo da tennis, i giardini rigogliosi e una piscina antica. L'interno vanta un'impressionante quantità di 23 camere da letto e 19 bagni, ognuno un esempio di artigianato raffinato, ordinatamente disposti intorno a un cortile centrale.

La villa può far risalire le sue origini al 14° secolo, con la famiglia Fini come primi proprietari. Matteo di Marco Palmieri l'acquisì nel 1454, conferendole il suo nome. Nel 1760, la villa fu aggiunta alla lista dell'aristocrazia inglese quando il terzo Earl Cowper l'acquistò. In seguito, la proprietà passò al Conte di Crawford e Balcarres.

Durante questo periodo, la Regina Vittoria lasciò il suo segno, trascorrendo un mese nella villa nel 1888, prima di tornarvi nel 1893 e nel 1894. Le targhe commemorative della sua permanenza possono ancora essere trovate su alcuni alberi all'interno dei giardini.

Durante il suo soggiorno, Vittoria si assicurò che i suoi comfort non venissero mai compromessi, ordinando che un letto, poltrone, divani, una scrivania e mobili fossero consegnati prima del suo arrivo. Il New York Times riportò nel 1888 che Vittoria apprezzava l'isolamento completo della villa e la tranquillità che offriva.

Prima di Vittoria, la villa aveva già acquisito notorietà come musa di Giovanni Boccaccio. Il famoso scrittore italiano avrebbe descritto i giardini della villa nel suo "Decameron", che ora occupa un posto importante nella letteratura italiana.

La villa conserva anche gli echi della sua ricca storia nei suoi affreschi, dipinti e sculture. Di recente, ha ospitato una collezione di moda Givenchy e ha funzionato come location per eventi e matrimoni.

L'architettura della villa, con la sua facciata maestosa e i dettagli intricati, mostra diversi stili dei diversi periodi della sua proprietà. Le camere da letto e i bagni, ognuno un'opera d'arte, sono un testimone

