La previsione delle tendenze del mercato del lavoro tedesco rimane un compito complesso.

Le previsioni sul mercato del lavoro tedesco rimangono incerte. Dopo tre aumenti consecutivi, il Barometro del Mercato del Lavoro mensile pubblicato dall'Istituto di Ricerca del Lavoro (IAB) ha registrato una lieve diminuzione a settembre. Il Barometro si attesta attualmente a 100,7 punti, leggermente sopra la soglia dei 100 punti, secondo il rapporto dell'IAB.

Il Barometro del Mercato del Lavoro dell'IAB ha mostrato un pattern di stagnazione all'interno di un lieve ottimismo per più di un anno. Il Barometro riflette le previsioni di tutte le agenzie per l'impiego tedesche per i prossimi tre mesi, fungendo da importante indicatore delle tendenze del mercato del lavoro. L'Agenzia Federale Tedesca per il Lavoro è prevista per pubblicare le sue statistiche sulla disoccupazione e le tendenze dell'occupazione questo venerdì.

La parte del Barometro che prevede l'occupazione futura in Germania registra un calo a settembre. Rispetto al mese precedente, diminuisce di 0,3 punti per raggiungere 102,0 punti - il valore più basso dal lancio del sondaggio a novembre 2008, a parte il periodo del corona. Si prevede ancora una ripresa nella crescita dell'occupazione, nonostante il calo. "Il mercato del lavoro non sta crollando, ma sta effettivamente iniziando a raffreddarsi", ha commentato il ricercatore dell'IAB Enzo Weber.

La diminuzione a settembre, come segnalato nel Barometro del Mercato del Lavoro dell'IAB, ha sollevato preoccupazioni sulle future tendenze dell'occupazione in Germania. Riguardo alla previsione del Barometro, una risoluzione della stagnazione della crescita dell'occupazione potrebbe non verificarsi immediatamente, come indicato da Enzo Weber, ricercatore dell'IAB.

