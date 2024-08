- La prevalenza di bambini malati nelle strutture supera il numero tipico.

Un tasso di malattie notevolmente elevato tra il personale dei asili nido sta aumentando lo stress già presente in questi ambienti, in particolare nelle regioni settentrionali. Le recenti statistiche delle assicurazioni sanitarie mostrano che i lavoratori degli asili nido perdono circa 32 giorni di lavoro all'anno, molto di più dei 20 giorni di malattia mediamente riscontrati in altri settori. Questi dati sono stati forniti dalla Fondazione Bertelsmann e dal Forum Professionale, che rappresentano esperti e manager del settore. Rispetto agli altri stati federali, Schleswig-Holstein si colloca leggermente al di sopra della media (29,6).

La Fondazione, principale consulente del Forum Professionale, si basa principalmente sui dati della DAK, dove il 12,2% dei dipendenti degli asili nido è assicurato. I dati di altre compagnie assicurative confermano questa tendenza.

Gli esperti avvertono di un ciclo vizioso di alti tassi di assenza e sovraccarico di lavoro

"Molti asili nido si trovano intrappolati in un circolo vizioso. L'aumento dei tassi di assenza porta ad un aumento delle dimissioni dei specialisti, che a loro volta gravano sui dipendenti rimasti", afferma Anette Stein, esperta di educazione dell'infanzia presso la Fondazione Bertelsmann. "La qualità dell'educazione, dell'assistenza e dell'educazione nell'infanzia spesso viene trascurata in questa situazione".**

Secondo l'analisi della Fondazione attraverso l'assicurazione sulla salute Techniker, le infezioni respiratorie e i problemi di salute mentale sono le cause più comuni di assenze del personale, indipendentemente dal motivo (malattia, ferie o formazione). Per far fronte a queste assenze, la regione nord richiederebbe altri 3.600 specialisti a tempo pieno, secondo la Fondazione. Il costo associato: 218 milioni di euro all'anno, che potrebbe fornire una soluzione temporanea al problema del personale, secondo le stime della Fondazione.

"Date le alte percentuali di assenza, è fondamentale avere un piano per le cure di emergenza. Spesso, l'assenza improvvisa di un membro chiave del personale può disturbare l'intera routine di un asilo nido."

"Per mitigare l'impatto delle assenze frequenti, l'adozione di un efficace piano di cure di emergenza negli asili nido potrebbe dimostrarsi un aspetto essenziale della preparazione alle emergenze in questi ambienti, sottolineando la necessità di un'azione immediata."

