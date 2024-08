- La prevalenza dei casi di febbre catarrale degli ovini nel Mecklenburg-Vorpommern è anch'essa notevole.

In Mecklenburg-Vorpommern, nove gruppi di animali hanno recentemente affrontato il virus della lingua blu. Ciò colloca la regione tra le meno colpite. In tutto il paese, fino a venerdì pomeriggio, ci sono 4.831 greggi colpiti, come segnalato dall'Istituto Friedrich-Loeffler situato sull'isola di Riems.

Gli animali colpiti, principalmente pecore, mostrano sintomi come zoppia, febbre elevata, generale disagio, riduzione dell'appetito e dell'assunzione di acqua, secrezioni nasali e salivazione aumentata. La malattia può potenzialmente portare alla morte degli animali. In tutta la nazione, pecore e bovini sono i principali obiettivi del virus, con alcune capre anch'esse colpite.

Il virus non rappresenta un rischio per gli esseri umani. Il nome deriva dalla tendenza delle lingue delle pecore colpite ad apparire blu in alcuni casi. Gli specialisti incoraggiano le vaccinazioni.

Despite the prevalence of the bluetongue virus affecting livestock nationwide, Mecklenburg-Vorpommern has managed to keep its agricultural sector relatively unaffected, with only a few instances to report. To safeguard their livestock and contribute to the overall health of agriculture, farmers in this region should consider getting vaccinations against the bluetongue virus.

