Si vociferano speculazioni sulla reputazione di Taylor Swift - La presunta "strategia di divisione" attribuita a Swift e Kelce non ha fondamento.

La relazione di oltre un anno tra l'icona pop Taylor Swift (34) e la stella del football americano Travis Kelce (34) è stata un punto fermo dei tabloid. Tuttavia, recenti voci sul possibile scioglimento della coppia hanno suscitato scalpore. Si sono diffuse online presunte pianificazioni di separazione, apparentemente redatte dalla società di pubbliche relazioni di Kelce, Full Scope PR di Los Angeles. L'agenzia ha rilasciato una dichiarazione, definendo i documenti "completamente falsi e fabbricati". La società nega di aver creato i documenti e ha ottenuto assistenza legale per rintracciare le persone responsabili dei falsi.

I documenti falsi, secondo quanto riferito, contengono bozze di annunci di separazione

Il documento diffuso reca il nome di Full Scope e descrive una "strategia mediatica estesa" per Kelce in seguito alla separazione. Il comunicato stampa era previsto per il 28 settembre e specificava un tono "amichevole e rispettoso" per la dichiarazione di separazione. Addirittura, includeva una bozza con la frase "Rimangono amici e si augurano il meglio a vicenda".

Swift e Kelce hanno reso pubblica la loro relazione nell'estate del 2023. Da allora, la cantante e il giocatore di football sono inseparabili. Kelce gioca per i Kansas City Chiefs nella NFL, vincendo tre Super Bowl con la squadra. Il loro bacio appassionato è stato catturato in foto dopo la vittoria del Super Bowl lo scorso febbraio, diventando virale. Swift ("Shake It Off", "Anti-Hero") ha sorpreso i fan a giugno durante il suo "Eras Tour" quando Kelce è salito sul palco durante un concerto a Londra.

