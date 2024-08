- La pressione finanziaria delle spese energetiche colpisce in modo sproporzionato le famiglie della Germania orientale.

Le famiglie dell'Est della Germania lottano di più con le spese energetiche, secondo l'analisi del sito di confronto Verivox. Dopo aver tenuto conto delle disparità di reddito, i costi per il riscaldamento, l'elettricità e il carburante sono circa il 22% più alti rispetto all'Ovest. Le aree più colpite sono la Turingia e quelle più semplici sono la Baviera.

Reddito inferiore influisce sull'est

Una famiglia tedesca media con circa 2,03 abitanti spende attualmente 4.297 euro all'anno per l'energia, secondo Verivox. Nello stato occidentale, la famiglia media spende 4.280 euro, mentre nell'est è 100 euro più costoso ma significativamente maggiore.

Tuttavia, la disparità aumenta quando si tiene conto del potere d'acquisto. Dopo l'ajustamento, le spese energetiche annuali ammontano a 4.139 euro nell'Ovest e a 5.042 euro nell'Est - una differenza superiore al 20%. Le famiglie della Turingia sono le più colpite, con costi del 23% superiori alla media nazionale, seguite da Brema e Sassonia al 20% in più, Sassonia-Anhalt al 19% e Meclemburgo-Pomerania Anteriore al 18%.

Le famiglie della Baviera o del Baden-Württemberg hanno minori spese energetiche

Verivox osserva che il minor carico di spese energetiche si trova nella prospera Baviera, che è del 10% inferiore alla media nazionale. Il Baden-Württemberg è dell'8% inferiore e l'Assia del 5% inferiore.

Il reddito medio delle famiglie in Germania occidentale è di 58.333 euro, a confronto con i 48.977 euro dell'Est - circa il 16% in meno.

Allo stesso tempo, vengono addebitati tariffe più alte per la stessa quantità di energia nell'Est. Anche se non c'è una differenza significativa nei prezzi del carburante, l'elettricità e il calore costano qualche percento in più.

Come ha detto Thorsten Storck di Verivox, "Le famiglie negli stati federali vecchi spendono circa il 7% del loro potere d'acquisto per l'elettricità, il calore e il carburante, mentre quelle negli stati federali nuovi spendono circa il 9%". La differenza di prezzo dell'energia tra Est e Ovest può essere attribuita in parte alle tariffe della rete. Le spese per l'operazione, la manutenzione e l'ampliamento della rete elettrica sono circa il 3% più alte nell'Est della Germania per l'elettricità e circa il 10% più alte per il gas.

Nonostante le spese energetiche più elevate, le famiglie della Baviera e del Baden-Württemberg hanno un carico energetico inferiore rispetto alla media nazionale, secondo il portale di confronto [Verivox]. Al contrario, le famiglie della Turingia e di altri stati orientali come Brema, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Meclemburgo-Pomerania Anteriore affrontano costi energetici più alti rispetto al loro reddito, secondo l'analisi del portale di confronto.

