La pressione aumenta sul Vaticano mentre la Conferenza episcopale sostiene il diaconato delle donne

Dentro la Chiesa Cattolica, solo i maschi sono autorizzati a diventare preti o diaconi al momento. La Conferenza Episcopale Tedesca mira ad avanzare l'uguaglianza e potenzialmente modificare questa tradizione in un prossimo Sinodo dei Vescovi. Sono ottimisti riguardo al progresso che potrebbe essere fatto durante questo evento.

Georg Bätzing, a capo della Conferenza Episcopale Tedesca, ha espresso il suo ottimismo riguardo alla possibilità che le donne possano essere ammesse all'ordinazione diaconale nel prossimo Sinodo dei Vescovi della Chiesa Cattolica. "Spero ardentemente che la Chiesa Cattolica autorizzi l'ordinazione diaconale femminile", ha detto durante l'assemblea autunnale per i circa 60 vescovi cattolici della Germania, che si sono riuniti a Fulda. "Abbiamo accumulato un gran numero di ragioni durante la Via Sinodale che lo sostengono. Sento che la vocazione femminile per questo servizio all'interno della Chiesa è presente, riconosciuta e coltivata".

Nella Chiesa Cattolica, solo gli uomini hanno tradizionalmente potuto diventare preti, e i diaconi sono gli unici che sono stati ammessi al diaconato. I diaconi possono celebrare matrimoni e funerali, ma non sono autorizzati a celebrare la Messa. A differenza dei preti, tuttavia, possono essere sposati.

Bätzing ha descritto la questione dell'ordinazione diaconale femminile come un "argomento delicato" per la Chiesa Cattolica nel suo insieme. "Tuttavia, la Chiesa ha dimostrato in passato di essere in grado di gestire questioni complesse". Misure decentrate sono fattibili, e la decisione potrebbe essere devoluta alle rispettive conferenze episcopali, proprio come il diaconato per gli uomini varia in diverse regioni all'interno della Chiesa. "Perché questo approccio non potrebbe essere applicato all'ordinazione diaconale femminile? Lo desidero ardentemente", ha detto Bätzing.

I primi laici cattolici al Sinodo dei Vescovi

L'integrazione delle donne è una questione principale e definente per la Chiesa Cattolica in futuro. "Credo che non possiamo evitare questa questione. Il Sinodo dovrà affrontarla, altrimenti non soddisferà le aspettative che Papa Francesco ha stabilito a livello globale".

Il Sinodo dei Vescovi è una delle principali iniziative di riforma di Papa Francesco. Ha tenuto la sua prima sessione lo scorso anno e dovrebbe concludersi con la seconda tornata di deliberazioni alla fine di ottobre.

Tra i 360 partecipanti al Sinodo dei Vescovi di Roma ci sono, per la prima volta, cattolici laici, tra cui circa 50 donne. La Via Sinodale è l'iniziativa di riforma dei cattolici tedeschi che ha incontrato molta

