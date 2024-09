La preside della Banca centrale europea, Lagarde, esprime preoccupazione per la potenziale espansione economica

Dopo che la Banca centrale europea (BCE) ha annunciato il taglio dei tassi di interesse, la presidente Christine Lagarde non ha rivelato i suoi piani futuri. Si tiene aperta ogni opzione alla luce dell'aspettativa di un aumento dell'inflazione e dei potenziali rischi per la crescita.

Secondo il consiglio della BCE, la possibilità di una crescita deludente persiste. In una conferenza stampa post-riunione, Lagarde ha dichiarato: "Continuiamo a vedere rischi al ribasso per la crescita". La BCE aveva in precedenza rivisto leggermente le sue previsioni di crescita per il 2024 e il 2025.

Lagarde prevede un miglioramento delle tendenze di ripresa nel tempo. Entro la fine dell'anno, suggerisce che l'inflazione potrebbe aumentare, ma potrebbe diminuire nella seconda metà dell'anno successivo.

Il consiglio della BCE ha precedentemente deciso un taglio del tasso di deposito dello 0,25%, portandolo al 3,5%. Non ci sono state dichiarazioni sui futuri tassi di interesse, ma si è sottolineato che la politica monetaria si basa sui dati e viene decisa riunione per riunione. Il consiglio punta a una politica monetaria rigorosa per raggiungere l'obiettivo di inflazione del 2% in modo tempestivo.

Lagarde ha dichiarato che tutti i membri della BCE erano d'accordo sul taglio del tasso di interesse. Non ha fatto alcun accenno ai futuri piani di politica monetaria e ai possibili prossimi tagli dei tassi di interesse. "Le decisioni vengono prese riunione per riunione". Non sono vincolati da un programma né per il tempismo né per l'ampiezza del prossimo aggiustamento dei tassi di interesse.

Nessuna previsione sull'acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit

Lagarde ha scelto di non commentare la potenziale acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit. "Di solito non commentiamo le singole istituzioni". Alcuni speravano in fusioni transfrontaliere. "Sarà interessante vedere come si svilupperà questa situazione nelle prossime settimane". C'è un chiaro procedimento se vengono superate le soglie di proprietà delle azioni che involve il supervisore bancario dell'area euro SSM, che deve dare l'approvazione. Questo viene fatto in modo indipendente, secondo Lagarde.

In risposta al processo di approvazione richiesto dal supervisore bancario dell'area euro SSM per il superamento delle soglie di proprietà delle azioni, Lagarde ha dichiarato: "L'approvazione dell'SSM è cruciale nella potenziale situazione di acquisizione di Commerzbank-UniCredit". Riguardo alle future decisioni sui tassi di interesse, Lagarde ha continuato: "In futuro, prenderemo le decisioni sui tassi di interesse riunione per riunione, in base ai dati più recenti".

Leggi anche: