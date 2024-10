La presenza di fluoruro nell'acqua aiuta a prevenire certe carie, ma le paure sui potenziali rischi per la salute suscitano dibattiti sui benefici e sui svantaggi.

Un recente studio del Cochrane Collaboration, un gruppo che esamina la ricerca scientifica senza pregiudizi, suggerisce un lieve vantaggio nell'aggiunta di fluoro all'acqua potabile, con conseguente riduzione delle carie nei denti da latte dei bambini. La ricerca precedente, antecedente al 1975, indicava benefici più significativi, con i bambini delle aree fluorurate che avevano circa un dente in meno interessato dalla carie rispetto a quelli delle aree non fluorurate.

Tuttavia, gli autori di questo nuovo rapporto argumentano che questi risultati non sono applicabili alle popolazioni moderne a causa dell'accesso più ampio a diverse fonti di fluoro e tassi di malattie dentali iniziali più bassi. L'ampio uso del dentifricio al fluoro dal 1970 in poi potrebbe aver giocato un ruolo in questo cambiamento.

Gli studi più recenti hanno collegato il fluoro nell'acqua a una riduzione della carie di circa un quarto di dente, secondo il rapporto pubblicato questa settimana.

Lo studio conclude che l'aggiunta di fluoro all'acqua potrebbe leggermente aumentare il numero di bambini senza carie nei denti da latte o permanenti, ma riconosce anche la possibilità che non ci sia differenza nei tassi di carie.

Le recenti preoccupazioni sull'impatto del fluoro sullo sviluppo cognitivo dei bambini hanno portato un giudice federale a ordinare all'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti di stringere le regolamentazioni sul fluoro nell'acqua potabile.

Comprendere il fluoro

Il fluoro è un minerale presente naturalmente in alcuni alimenti e fonti d'acqua. Rinforza lo smalto dei denti proteggendoli dagli acidi prodotti dai batteri, dalla placca e dagli zuccheri in bocca. La pratica di aggiungere fluoro ai sistemi idrici pubblici è iniziata negli Stati Uniti nel 1945.

Più di 209 milioni di americani ricevono acqua da sistemi fluorurati, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti. Il CDC promuove la sicurezza e i benefici della fluorurazione dell'acqua potabile, che considera il metodo più economico per fornire fluoro alla popolazione intera.

Tuttavia, la ricerca recente potrebbe modificare i rischi e i benefici percepiti di questo intervento di salute pubblica a lungo termine.

Il nuovo rapporto Cochrane, che mette in discussione la scala dei vantaggi dell'aggiunta di fluoro all'acqua, segue altri rapporti che aumentano le preoccupazioni sui rischi.

Bilanciare i benefici e i rischi

Uno studio pubblicato su JAMA Network Open a maggio ha collegato l'esposizione all'acqua fluorurata durante la gravidanza a problemi neurocomportamentali nei bambini. Una revisione del programma tossicologico del National Institutes of Health pubblicata ad agosto ha concluso che i livelli più elevati di fluoro sono associati a un QI inferiore nei bambini.

Despite the absence of definitive evidence that typical water fluoride levels cause lower IQ in children, US District Judge Edward Chen ruled in a case against the EPA that this warrants further investigation.

The EPA establishes limits and recommendations for fluoride levels under the Safe Drinking Water Act. The agency is currently reviewing Chen's decision and considering its next steps in coordination with the Department of Justice.

The findings of the new Cochrane report do not provide a clear mandate for adding fluoride to drinking water, experts say.

According to Dr. Howard Hu, a professor of preventive medicine at the University of Southern California's Keck School of Medicine and founding director of the NIH/NIEHS Center for Children's Environmental Health, it is becoming challenging to determine if and to what extent there are significant benefits to maintaining water fluoridation programs in current times, particularly considering readily available alternatives for preventing tooth decay and the risks associated with fluoride exposure.

The risks include dental fluorosis, a condition that causes minor discolorations on teeth, and accumulating evidence of neurodevelopmental toxicity from prenatal fluoride exposure, Hu said. He co-authored a study on prenatal exposure to fluoride.

Some major health organizations, such as the American Academy of Pediatrics and American Dental Association, continue to support the use of fluoride as a safe and effective means of maintaining oral health.

The American Academy of Pediatrics addressed the limitations of the National Institutes of Health review and emphasized the long-term consequences of tooth decay and cavities, a common and preventable chronic disease.

“While more research to better understand the association and potential mechanisms would be beneficial, there is nothing about the research that makes me concerned (about) the low levels of fluoride through toothpaste and drinking fluoridated water,” Dr. Charlotte W. Lewis, a professor of pediatrics at the University of Washington School of Medicine and attending physician at Seattle Children's Hospital, said in a statement.

