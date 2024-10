La preparazione per ricevere i vaccini contro l'influenza e il Covid-19 è ora urgente.

Vaccini per Covid-19, influenza e RSV sono facilmente disponibili ora. La stagione dei virus respiratori raggiunge solitamente il picco tra dicembre e marzo, ma essere vaccinati in autunno può offrire protezione per tutta la stagione.

Ci vogliono circa due settimane perché il corpo sviluppi una risposta immunitaria completa dopo la vaccinazione, ma i benefici protettivi possono durare per periodi prolungati, secondo Janet Hamilton, direttore esecutivo del Consiglio degli Epidemiologi di Stato e Territoriali.

Covid-19 e influenza circolano già a livelli elevati negli Stati Uniti, con quest'ultima che segue da vicino.

"Stiamo ancora cercando di decifrare quale sarà la nostra nuova normalità per le stagioni delle malattie respiratorie", ha osservato Hamilton. "Ma stiamo già assistendo a un'attività significativa delle malattie respiratorie in diverse aree del paese". Hamilton incoraggia fortemente le persone a vaccinarsi il prima possibile.

I dati del Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti suggeriscono che questa stagione delle malattie respiratorie potrebbe essere simile a quella dell'anno scorso, che ha registrato oltre 20 ospedalizzazioni per ogni 100.000 persone in una settimana nel suo picco, e molto peggiore rispetto agli anni pre-pandemici. Più di 200 bambini hanno perso la vita a causa dell'influenza durante la stagione 2023-24, secondo il CDC, superando qualsiasi altro anno sulla cronologia - principalmente tra i non vaccinati.

Although there's a chance the burden of disease could be reduced, vaccination rates will significantly influence this outcome.

"The fall respiratory disease vaccines are indeed game-changers", Hamilton asserted. "They're remarkable at limiting severe infections, keeping you away from the hospital, and minimizing the duration of illness or time away from work."

Ecco cosa devi sapere sui vaccini disponibili per proteggerti questa stagione:

Vaccini per Covid-19

Il CDC consiglia a tutti coloro che hanno almeno 6 mesi di età di ricevere un vaccino per Covid-19 questa stagione per rimanere aggiornati. Il virus continua a mutare e le nuove versioni del vaccino potrebbero offrire una migliore protezione contro la malattia grave concentrandosi sui nuovi ceppi emergenti.

Ci sono diverse opzioni disponibili; i vaccini a mRNA di Moderna e Pfizer sono stati modificati pertargetare KP.2, uno dei ceppi FLiRT dominanti negli Stati Uniti da maggio. Questi vaccini sono applicabili a persone di tutte le età. Un vaccino proteico tradizionale di Novavax è anche disponibile, chetargeta JN.1, un ceppo circolante ma meno diffuso rispetto a pochi mesi fa. Il vaccino di Novavax è autorizzato solo per coloro che hanno almeno 12 anni di età.

Non abbiamo ancora determinato l'efficacia di questi vaccini nella pratica. Tuttavia, i vaccini per Covid-19 hanno offerto una protezione del 54% contro l'infezione sintomatica l'anno scorso, secondo i dati del CDC, nonostante i ceppi emergenti.

Vaccini per l'influenza

Il CDC raccomanda anche un vaccino antinfluenzale stagionale per tutti coloro che hanno almeno 6 mesi di età.

La maggior parte delle persone ha bisogno di una sola dose di vaccino antinfluenzale ogni anno. Tuttavia, alcuni bambini che ricevono il vaccino antinfluenzale per la prima volta dovrebbero ricevere due dosi, somministrate a quattro settimane di distanza.

Una formulazione ad alto dosaggio del vaccino antinfluenzale è anche disponibile per coloro che hanno almeno 65 anni di età.

Vaccini per RSV

RSV può rappresentare un pericolo grave per gli adulti anziani, così come per i bambini e i neonati. I vaccini sono disponibili per proteggere entrambi i gruppi.

Il CDC ha rivisto le sue raccomandazioni per gli adulti anziani quest'anno con indicazioni più chiare. Tutti gli adulti di almeno 75 anni di età dovrebbero ricevere una singola dose di RSV, insieme a coloro che hanno almeno 60 anni di età che hanno un rischio aumentato a causa di patologie croniche o di vivere in case di cura o strutture di assistenza a lungo termine.

A differenza dei vaccini per l'influenza e il Covid-19, il vaccino per RSV richiede solo una dose. Gli adulti anziani che hanno ricevuto un vaccino per RSV l'anno scorso, quando sono stati inizialmente resi disponibili, non devono riceverne un altro quest'anno.

Le donne in gravidanza possono ricevere un vaccino per RSV che protegge il neonato, o gli anticorpi possono essere somministrati a un infante dopo la nascita.

Ricevere più vaccini contemporaneamente

È sicuro ricevere sia il vaccino per Covid-19 che il vaccino antinfluenzale contemporaneamente, secondo il CDC, e potrebbe essere più conveniente piuttosto che ritardare una dose e rischiare di ammalarsi nel frattempo. Se si ricevono più di una dose contemporaneamente, può essere somministrata nello stesso braccio, almeno un pollice di distanza, o in bracci diversi.

Il CDC considera accettabile ricevere vaccini per Covid-19, influenza e RSV per coloro che ne sono

Mi dispiace, un'iniziativa governativa che precedentemente forniva vaccinazioni gratuite per il Covid-19 agli adulti non assicurati e a coloro che avevano una copertura assicurativa che non copriva interamente le spese per il vaccino, ha cessato di esistere a causa di finanziamenti federali insufficienti. Per le persone non assicurate o con un'assicurazione che non copre il vaccino, ottenere la ultima dose del Covid-19 in farmacia potrebbe costare $201.99.

Le inoculazioni gratuite potrebbero rimanere disponibili per le persone non assicurate in alcune zone. Il CDC ha dichiarato che sta destinando $62 milioni per sostenere i dipartimenti di salute degli stati e delle città per distribuire gratuitamente i vaccini per il Covid-19 agli adulti che non possono permetterseli altrimenti.

Mantenere una buona salute è fondamentale durante questa stagione delle malattie respiratorie, poiché i dati attuali suggeriscono che potrebbe essere simile a quella precedente. Secondo il CDC, vaccinarsi per il Covid-19, l'influenza e il RSV può offrire una protezione significativa e ridurre la gravità delle infezioni.

