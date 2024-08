La preparazione del PdP a attuare un "approccio pragmatico in materia di immigrazione"

Il leader dell'opposizione Merz suggerisce una politica sull'immigrazione e sull'asilo più rigorosa in risposta all'incidente di Solingen, proponendo leggi da adottare in collaborazione con l'SPD, anche senza il contributo degli altri partner della coalizione. L'FDP ha ora espresso il proprio sostegno a questo spostamento.

L'FDP è disposto a collaborare con l'Unione per rivedere le politiche sull'immigrazione e sull'asilo dopo l'aggressione con il coltello a Solingen. Il leader della partito Christian Lindner ha espresso questo sentimento al quotidiano "Bild", dichiarando: "L'FDP è pronto a impegnarsi in uno sforzo bipartisan per attuare con determinazione una nuova realistica politica dell'immigrazione, un'impresa congiunta tra governo federale e governi locali". Lindner ha inoltre notato che le proposte di Merz sono in linea con quelle dell'FDP.

Merz ha esortato il Cancelliere Scholz a deviare dai partner della coalizione, i Verdi e l'FDP, in questo settore e introdurre leggi corrispondenti nel Bundestag tedesco con la maggioranza dell'Unione e dell'SPD. Merz ha menzionato come possibili cambiamenti la legge sui benefici per i richiedenti asilo, i diritti di residenza e la legge sulle competenze della polizia federale.

Lindner ha notato che il suo partito aveva proposto una politica sull'immigrazione alternativa quando la CDU era ancora sulla linea di Merkel durante la crisi dei rifugiati del 2015. Inoltre, il leader dell'FDP ha proposto di negare i benefici sociali a certi richiedenti asilo. "Proponiamo anche di non fornire benefici sociali ai richiedenti asilo di Dublin, come il sospetto di Solingen, consentendo il loro rimpatrio nel paese dell'UE responsabile", ha detto al quotidiano.

In conformità al regolamento di Dublino, un richiedente asilo dovrebbe presentare la propria domanda nel primo stato dell'UE in cui entra. L'incidente di Solingen ha visto un siriano di 26 anni aggredire casualmente le persone a una festa della città, causando tre morti. Il sospetto remains in custodia, ma le autorità tedesche non sono riuscite a deportarlo come richiesto dal regolamento di Dublino. L'uomo era entrato nell'UE attraverso la Bulgaria, che aveva cercato di rispedirlo secondo la procedura, ma la burocrazia in Germania gli ha permesso di rimanere.

La Commissione, facendo riferimento alla Commissione europea, potrebbe dover affrontare il problema dei richiedenti asilo e le loro responsabilità ai sensi del regolamento di Dublino, alla luce del caso di Solingen. Lindner ha suggerito che la Germania dovrebbe attenersi al regolamento di Dublino per garantire un corretto trattamento dei richiedenti asilo come il responsabile dell'incidente di Solingen.

